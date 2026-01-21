Gran jornada de Champions para los equipos españoles: Atlético, FC Barcelona y Athletic, a un paso de octavos

Terminó la jornada 7 de las 8 que componen la fase de liguilla de la Champions League. Tras la contundente victoria del Real Madrid ante el Mónaco en el Santiago Bernabéu por 6-1, y la derrota en casa de un desahuciado ya Villarreal, ante el Ajax por 1-2, hoy era el turno del Atlético de Madrid y del FC Barcelona.

Solo el Villarreal estaba ya fuera de la máxima competición, así que veamos si los otros tres representantes de hoy siguen con opciones o lo tienen casi hecho no ya para clasificarse, sino para hacerlo entre los ocho primeros, como es el caso del Real Madrid.

Un punto para el Atlético de Madrid que sabe a poco (1-1)

El primer representante español de la jornada era el Atlético de Madrid, que se enfrentaba al Galatasaray en tierras turcas, pero que no fue más allá del empate, a pesar de adelantarse pronto en el marcador de la mano de Giuliano Simeone. Sin embargo, a pesar de que los turcos no marcaron por sí mismos, se llevaron un punto por el gol en propia meta de Marcos Llorente.

A pesar del empate en un campo donde era factible la victoria, los rojiblancos están en buena disposición de entrar en el top 8 que da pase directo a los octavos de final de la Champions. El Atleti se queda con 13 puntos y está obligado a ganar en la última jornada al Bodo/Glimt en el Metropolitano el 28 de enero, aunque puede necesitar además golaverage.

El FC Barcelona ante el Slavia de Praga (2-4)

Trepidante partido con continuas alternancias en el marcador: Vasil Kusej y Lewandowski en propia puerta hacía que se adelantaran los checos, pero abrió el marcador culé Fermín en el minuto 33, repitiendo en el 41. Dani Olmo remontaba nada más salir del banquillo del 2-1 al 2-3 en el 61 y Lewandowski marcaba el cuarto en el 69.

El Barcelona con esta victoria se coloca en el puesto 9 empatado a todo con el séptimo (Newcastle) y el octavo (Chelsea), aunque también podría necesitar la victoria en la última jornada, donde se enfrentará en casa al Copenhague.

Athletic de Bilbao frente al Atalanta (2-3)

Los de Ernesto Valverde jugaban en tierras italianas con todas las opciones también de pasar a octavos. Como el FC Barcelona, comenzó perdiendo con el gol de Scamacca en el minuto 15, pero remontó en la segunda parte, con goles de Guruzeta (min. 57), Nico Serrano (69) y Robert Navarro (73). El Atalanta acortó distancias en el 87 con gol de Krstovic.

Les queda, como al resto, el último duelo de liguilla el 28 de enero, en este caso frente al Sporting de Lisboa en San Mamés. La derrota les dejaba fuera, pero ahora pueden pasar a octavos si ganan a los portugueses e incluso les podría bastar un empate.