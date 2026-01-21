Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Gran jornada de Champions para los equipos españoles: Atlético, FC Barcelona y Athletic, a un paso de octavos
Deporte
Deporte

Gran jornada de Champions para los equipos españoles: Atlético, FC Barcelona y Athletic, a un paso de octavos

Los azulgranas, en el top 8, son los que más encarrilado tienen pasar de la liguilla a eliminatorias: Más condicionantes para los rojiblancos y los leones, pero en los tres casos podrían necesitar la victoria. 

Félix Esteban
Félix Esteban
champions-resultados-fc-barcelona-athletic-atletico
Lamine Yamal celebrando un gol con Raphinha y Pedri durante un encuentro del FC Barcelona. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)Getty Images

Terminó la jornada 7 de las 8 que componen la fase de liguilla de la Champions League. Tras la contundente victoria del Real Madrid ante el Mónaco en el Santiago Bernabéu por 6-1, y la derrota en casa de un desahuciado ya Villarreal, ante el Ajax por 1-2, hoy era el turno del Atlético de Madrid y del FC Barcelona

Solo el Villarreal estaba ya fuera de la máxima competición, así que veamos si los otros tres representantes de hoy siguen con opciones o lo tienen casi hecho no ya para clasificarse, sino para hacerlo entre los ocho primeros, como es el caso del Real Madrid. 

Un punto para el Atlético de Madrid que sabe a poco (1-1)

El primer representante español de la jornada era el Atlético de Madrid, que se enfrentaba al Galatasaray en tierras turcas, pero que no fue más allá del empate, a pesar de adelantarse pronto en el marcador de la mano de Giuliano Simeone. Sin embargo, a pesar de que los turcos no marcaron por sí mismos, se llevaron un punto por el gol en propia meta de Marcos Llorente

A pesar del empate en un campo donde era factible la victoria, los rojiblancos están en buena disposición de entrar en el top 8 que da pase directo a los octavos de final de la Champions. El Atleti se queda con 13 puntos y está obligado a ganar en la última jornada al Bodo/Glimt en el Metropolitano el 28 de enero, aunque puede necesitar además golaverage. 

El FC Barcelona ante el Slavia de Praga (2-4)

Trepidante partido con continuas alternancias en el marcador: Vasil Kusej y Lewandowski en propia puerta hacía que se adelantaran los checos, pero abrió el marcador culé Fermín en el minuto 33, repitiendo en el 41. Dani Olmo remontaba nada más salir del banquillo del 2-1 al 2-3 en el 61 y Lewandowski marcaba el cuarto en el 69.

El Barcelona con esta victoria se coloca en el puesto 9 empatado a todo con el séptimo (Newcastle) y el octavo (Chelsea), aunque también podría necesitar la victoria en la última jornada, donde se enfrentará en casa al Copenhague.

Athletic de Bilbao frente al Atalanta (2-3)

Los de Ernesto Valverde jugaban en tierras italianas con todas las opciones también de pasar a octavos. Como el FC Barcelona, comenzó perdiendo con el gol de Scamacca en el minuto 15, pero remontó en la segunda parte, con goles de Guruzeta (min. 57), Nico Serrano (69) y Robert Navarro (73). El Atalanta acortó distancias en el 87 con gol de Krstovic.

Les queda, como al resto, el último duelo de liguilla el 28 de enero, en este caso frente al Sporting de Lisboa en San Mamés. La derrota les dejaba fuera, pero ahora pueden pasar a octavos si ganan a los portugueses e incluso les podría bastar un empate. 

Félix Esteban
Félix Esteban
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España y escribo sobre todo lo que te interesa ciertos días de diario y cada fin de semana, desde política a sociedad, curiosidades o esa última hora que te puede sorprender.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo tipo de temas de actualidad y de temas que te interesan por su magnitud o porque te afectan directamente en tu vida cotidiana: ahorro, empleo, viajes, lo último en tendencias y redes…, con un enfoque directo y donde saques información pero también conocimiento del tema en cuestión, contextualizando y haciéndote pensar.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, donde estudié Periodismo y Comunicación Corporativa, pero me trasladé a Madrid, donde realicé un máster en comunicación corporativa en ESERP. Sin embargo, lo que más me gusta es escribir, aprender y escribir. He colaborado en varios medios digitales como redactor y editor (Grupo Merca2, Infodefensa, Business Insider…), así como coordinación de colaboradores y responsable de uno de los portales informativos de Merca2. Además, tengo mucho cariño a mi hobby de escribir críticas de cine desde hace varios años, mi gran pasión. ¿Las otras? Literatura, tecnología, economía e historia, y el deporte.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Deporte