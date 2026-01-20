El Real Madrid golea al Mónaco en Champions y "hace las paces" con el Bernabéu

Kylian Mbappé celebra un gol y se queda a 6 goles del récord de Cristiano Ronaldo en Champions en una temporada.

Nada que ver el recibimiento del Santiago Bernabéu a los jugadores del Real Madrid respecto a la última jornada de Liga frente al Leganés, en parte por la dolorosa eliminación de la Copa ante el Albacete. Esto es la Champions, "demasiadas" alegrías y poco que reprochar en la competición que aman aficionados y jugadores blancos.

Abría pronto el marcador el Real Madrid frente al Mónaco, su exequipo, en el minuto 4:40 con gol de Kylian Mbappé a pase de Fede Valverde.

Comenzó el Madrid presionando, con ganas, pero el Mónaco salía bien tocando, con Ansu Fati como creador de dos llegadas peligrosas en los primeros 20 minutos. Les llegan fácil, aunque no ajustaba bien en defensa el conjunto monegasco.

Se veía que Arbeloa prueba cosas en la salida de balón, con un Mastantuono muy participativo y decisivo, mientras que Huijsen sigue errático e irreconocible respecto a sus primeros partidos con la camiseta blanca.

Mbappé volvía a marcar en el minuto 26 a pase de Vinicius, sumando 34 goles en total y a 6 goles del récord de Cristiano Ronaldo de más goles en una sola temporada en Champions. En la temporada 2013/14, el crack portugués anotó 17 tantos.

El Mónaco parecía tocado, pero a los 4 minutos, en otra llegada estuvo a punto del 2-1, con un disparo lejano que dio en la madera, un balón con rosca al que no llegaba Courtois por mucho.

Poca más historia tuvo la primera parte, con un Bernabéu aliviado y agradecido de tener una noche tranquila y un juego entretenido.

Mismo guion en la segunda parte y más goles

La segunda mitad comenzó igual de bien que la primera, con otro gol tempranero del argentino Mastantuono en el minuto 6.

A partir de ahí, todo a favor: marcó luego Vinicius, otro en propia puerta del Mónaco y Bellingham cerró el marcador con un gesto hacia la grada como que se tomaba una copa.

Así ha ido la Champions en la jornada de hoy

El otro equipo español que ha jugado en esta jornada, Villarreal, sin opciones ya de clasificarse para las eliminatorias, perdió 1-2 con el Ajax holandés.

El resto de los resultados de la jornada han sido:

Kairat Almaty 1-Brujas 4

Bodo Glimt 3-Manchester City 1, la gran sorpresa de la jornada.

Olympiakos 2 -Bayer Leverkusen 0

Inter de Milán 1-Arsenal 3

Tottenham 2 -Borussia Dormund 0

Sporting Lisboa 2-PSG 1

København 1 -Nápoles 1