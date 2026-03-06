Se gastan 955.339 euros en una pista de atletismo y la construyen con esquinas rectas: "Puede que mis rodillas no lo soporten"

Hay proyectos públicos que generan polémica por su coste. Otros, por su utilidad. Y luego están los que se vuelven virales por algo mucho más simple: su diseño. Es lo que ha ocurrido con una pista de atletismo construida con esquinas rectas, un proyecto que ha costado cerca de 955.339 euros y que ha provocado incredulidad entre vecinos y usuarios.

La pista forma parte de un complejo deportivo de unas 16 hectáreas levantado en el municipio de Padang Besar, en la provincia de Songkhla (Tailandia). Sobre el papel, la instalación debía ampliar las opciones deportivas de la zona y permitir acoger más eventos sin depender de recintos privados.

El problema es que, cuando se terminó, muchos se dieron cuenta de un detalle sorprendente: la pista no es ovalada. En lugar de las habituales curvas suaves que caracterizan las pistas de atletismo, esta presenta giros de 90 grados, prácticamente formando un rectángulo alrededor de un campo de fútbol.

Las imágenes aéreas del recinto, difundidas en redes sociales, muestran el peculiar diseño con claridad y han sido suficientes para que el proyecto se vuelva viral.

Una pista que parece cualquier cosa… menos una pista de atletismo

Las pistas de atletismo se diseñan tradicionalmente con curvas amplias y progresivas por un motivo sencillo: permitir a los corredores mantener la velocidad y reducir el riesgo de caídas o lesiones. Los giros bruscos, en cambio, obligan a frenar de golpe y cambian completamente la dinámica de la carrera.

Por eso, cuando los usuarios vieron las esquinas de ángulo recto del nuevo circuito, las críticas no tardaron en aparecer. Muchos vecinos calificaron el diseño de "peligroso y nada práctico", mientras que en redes sociales los comentarios no tardaron en multiplicarse.

Uno de los mensajes más compartidos ironizaba sobre la posibilidad de correr en una pista así: "Si esta idea de los giros de 90 grados se pone de moda, tendremos que empezar a practicar cambios de dirección muy bruscos. Puede que mis rodillas no lo soporten".

Otro usuario preguntaba directamente si se trataba de una broma: "¿Hoy es 1 de abril?”, escribió en Reddit preguntándose si era el "día de los Inocentes" anglosajón, que se celebra el primero del mes de abril.

La explicación de las autoridades

Ante la avalancha de críticas, las autoridades locales han intentado justificar el resultado final del proyecto. Según explicaron, el campo de fútbol era la prioridad del complejo deportivo y debía cumplir con los estándares internacionales. Al diseñar primero ese espacio, el terreno disponible alrededor quedó demasiado reducido para instalar una pista ovalada convencional.

Por eso, el circuito terminó adaptándose a las dimensiones del recinto y adoptando la forma rectangular que ahora ha generado polémica. El exdiputado de Songkhla Dech-it Khaothona defendió que el circuito no fue concebido realmente como una pista de atletismo profesional.

"La pista nunca estuvo destinada a competiciones atléticas, sino simplemente a servir como un camino para caminar o hacer ejercicio", aseguró.

Según esta versión, el campo de fútbol sería el verdadero eje del complejo y la pista solo un añadido.

Investigación por el uso del dinero público

Aun así, el debate ha ido más allá del diseño. La Comisión Nacional Anticorrupción de Tailandia ha abierto una investigación para analizar el proyecto y determinar si el gasto público, unos 35 millones de baht, equivalentes a más de 950.000 euros, se utilizó de forma adecuada.

Los investigadores han señalado que no solo se analizará la forma de la pista, sino también aspectos técnicos como el drenaje, el mantenimiento o el valor real del proyecto.

El director regional del organismo, Ram Wasuthanapinyo, explicó que el objetivo es comprobar si los ciudadanos obtienen el máximo beneficio de una inversión pública de este tamaño.

Mientras tanto, la peculiar pista ya ha conseguido algo que seguramente no estaba en los planes del proyecto: convertirse en una de las instalaciones deportivas más comentadas de internet.