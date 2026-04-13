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McIlroy gana su segundo Masters de Augusta consecutivo y entra en el selecto club de los que logran
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McIlroy gana su segundo Masters de Augusta consecutivo y entra en el selecto club de los que logran

El norirlandés resiste ante Scottie Scheffler en una gran jornada final en Augusta National para sumar su sexto 'major' y vestir su segunda chaqueta verde.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
McIlroy celebra su victoria en Augusta National
McIlroy celebra su victoria en Augusta NationalDavid Paul Morris Getty Images

Jack Nicklaus. Nick Faldo. Tiger Woods. Tres leyendas. Los únicos tres golfistas que, hasta hoy, habían conseguido defender con éxito su victoria en el Masters de Augusta, seguramente el torneo de golf más importante y prestigioso del mundo. El que da el pistoletazo de salida a los cuatro grandes y en el que se cuidan los detalles como en ningún otro lugar del planeta.

Desde este domingo, hay que añadir un cuarto nombre: Rory McIlroy.

Sobrevivir para ganar

Porque McIlroy no ganó Augusta. Sobrevivió a Augusta. Y eso, en este campo, tiene casi más mérito.

El norirlandés se enfundó su segunda chaqueta verde consecutiva tras una última jornada que tuvo de todo, como siempre suele suceder en la jornada final de este torneo. Arrancó como favorito, con cierta ventaja, con el control… y en cuestión de pocos hoyos lo perdió todo.

Un doble bogey en el hoyo 4. Un bogey en el 6. Los fantasmas, otra vez. Augusta, otra vez. Como tantas otras veces en el pasado. Pero los fantasmas los derribó en 2025 y ahora, en 2026, era otro golfista, uno camino a su sexto 'major'.

Durante horas, el torneo fue un vaivén constante. Cameron Young y Justin Rose llegaron a ponerse por delante. El liderato cambiaba de manos. El público contenía la respiración.

Y en paralelo, otro nombre crecía en silencio: Scottie Scheffler, doble ganador en Augusta, número uno del mundo y campeón olímpico. 

Scottie Scheffler firmó un fin de semana que rozó lo imposible, sin ningún bogey, algo que no se veía desde los años cuarenta. Jugó como un reloj, con precisión suiza. Sin errores. Sin ruido. Pico y pala.

Pero murió en la orilla y se tuvo que conformar con el segundo puesto a tan solo un golpe de McIlroy. Empujó hasta donde pudo, pero no le bastó. El actual campeón resistió, demostrando que es, seguramente, uno de los más grandes de la historia.

Porque mientras Scheffler empujaba, McIlroy resistía.

Historia pura

Con esta victoria, McIlroy entra directamente en un club que no admite muchos miembros.

Es el primer jugador en ganar Augusta dos años seguidos desde Woods (2001 y 2002). Antes, solo lo habían logrado Nicklaus y Faldo.

Además, suma ya seis ‘majors’ en su carrera y se coloca entre los grandes nombres de la historia con solo 36 años.

McIlroy posa con el trofeo y la chaqueta verde
  McIlroy posa con el trofeo y la chaqueta verdeAustin Kaseman Getty Images

Y por si fuera poco, tras completar el Grand Slam en 2025, confirma que lo suyo no fue una hazaña puntual.

Es una era.

Rahm, lejos de la pelea

Mientras tanto, el torneo dejó otra cara muy distinta para Jon Rahm. El español cerró Augusta con una buena última ronda (-4), pero demasiado tarde para cambiar el guion.

"Son tres años seguidos llegando al domingo sin opciones de nada", reconoció, visiblemente frustrado.

Su torneo quedó marcado por un inicio desastroso el jueves, que ya nunca logró remontar del todo.

Augusta volvió a elegir, y este vez eligió a McIlroy. La historia la escriben los que sobreviven a su embrujo.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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