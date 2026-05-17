Xabi Alonso vuelve a los banquillos tras su paso por el Real Madrid y firma como nuevo entrenador del Chelsea

Mientras en el Real Madrid se habla de movimientos en el banquillo y un posible regreso de José Mourinho al Santiago Bernabéu, el que fue su fichaje estrella de 2025, el técnico donostiarra Xabi Alonso, ya ha encontrado nuevo hogar. Meses después de dejar el club blanco, el Chelsea ha confirmado su fichaje para las próximas cuatro temporadas.

El español, cuyo último trabajo fue el Real Madrid, de donde fue despedido en enero, llega para sustituir a Liam Rosenior, al que el Chelsea echó en abril debido a una mala racha de resultados.

El técnico donostiarra empezará a trabajar el próximo 1 de julio y asumirá las funciones de mánager, por lo que también tendrá influencia en decisiones fuera del terreno de juego como los fichajes.

Alonso, ganador de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen alemán y que previamente dirigió al filial de la Real Sociedad, vivirá su primera experiencia en la Premier League, donde ya fue leyenda del Liverpool como jugador.

En el Chelsea no se encontrará, eso sí, un ambiente sencillo. Por el club londinense han pasado sin continuidad entrenadores como Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca y Rosenior, además de varios interinos, como Frank Lampard y Callum McFarlane, desde que la propiedad estadounidense de BlueCo entró en 2022, cuando Roman Abramovich tuvo que vender el club debido a su implicación en la invasión de Ucrania.

Pese al enorme desembolso que los de Stamford Bridge han hecho desde entonces, más de 1000 millones de euros en fichajes, no han conseguido el éxito esperado, más allá de la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA que conquistaron el curso pasado, aún con Maresca en el banquillo.

"El Chelsea Football Club se complace en anunciar el nombramiento de Xabi Alonso como entrenador del equipo masculino. El español asumirá su cargo el 1 de julio de 2026, tras haber firmado un contrato de cuatro años en Stamford Bridge. ¡Bienvenido al Chelsea, Xabi!", ha destacado en un tuit el club londinense.

"En este equipo hay mucho potencial"

En sus primeras declaraciones como técnico de los blues, Xabi Alonso ha destacado que ve en el equipo "mucho potencial". "El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol y me llena de orgullo convertirme en entrenador de este gran club", ha explicado.

"En mis conversaciones con la propiedad del equipo y con los directores técnicos ha quedado claro que compartimos la misma ambición. Queremos construir un equipo capaz de competir de forma regular al más alto nivel y que luche por trofeos", ha contado.

Xabi Alonso ha reiterado que hay "mucho talento en esta plantilla" y "un gran potencial en este club". "Será un honor poder dirigirlo. Ahora nuestro foco está en trabajar duro, construir la cultura adecuada y ganar título", ha reiterado.