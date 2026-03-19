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The New York Times aconseja a los turistas extranjeros que visitan Madrid no marcharse sin comprar este famoso caramelo
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The New York Times aconseja a los turistas extranjeros que visitan Madrid no marcharse sin comprar este famoso caramelo

El prestigioso diario señala un dulce centenario como imprescindible en la capital… y muchos madrileños no se sorprenden.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Golosinas expuestas en una tiendaGetty Images

Madrid está llena de iconos: museos, plazas, mercados y rincones históricos. Pero a veces, lo que realmente se queda en la memoria, y en la maleta, es algo mucho más pequeño. Eso es lo que ha destacado The New York Times, que ha puesto el foco en un detalle muy concreto que recomienda a todos los turistas que visitan la ciudad: los caramelos de violeta.

Puede parecer un souvenir más, pero en Madrid tienen un significado especial. Y no es casualidad que uno de los periódicos más influyentes del mundo los haya incluido entre las experiencias que no hay que perderse.

Un dulce con más de un siglo de historia

El origen de esta recomendación está en uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad: La Violeta, una tienda fundada en 1915 y situada en pleno centro. Desde hace más de un siglo, este pequeño local se ha especializado en un producto muy concreto: caramelos y flores confitadas con sabor a violeta.

Lejos de ser una simple curiosidad, estos dulces se han convertido con el tiempo en uno de los símbolos más reconocibles de Madrid, especialmente entre quienes buscan llevarse algo auténtico y diferente.

Un clásico que sigue sorprendiendo

Lo que más llama la atención a quienes los prueban por primera vez es su sabor. No es el típico caramelo, y precisamente por eso destaca. Tiene un toque floral muy característico que no deja indiferente: o encanta o sorprende.

Ese carácter único es parte de su éxito. Y también de su historia. Durante décadas, estos caramelos han sido un regalo habitual en la ciudad, asociados a la tradición y a ese Madrid más clásico que aún sobrevive entre calles céntricas.

El orgullo de los negocios centenarios

La recomendación de The New York Times también pone en valor algo que en Madrid se cuida especialmente: sus comercios históricos. La ciudad presume de contar con numerosos negocios centenarios que han resistido el paso del tiempo y siguen funcionando hoy como hace décadas.

La Violeta es uno de los ejemplos más claros. Su estética, su producto y su esencia apenas han cambiado, lo que la convierte en una parada casi obligatoria para quienes buscan una experiencia auténtica.

Un souvenir diferente

En una ciudad donde abundan los imanes, camisetas y recuerdos más convencionales, los caramelos de violeta destacan por ofrecer algo distinto: una mezcla de historia, tradición y sabor en un formato sencillo.

Quizá por eso siguen conquistando tanto a turistas como a locales. Y también explica que un medio internacional haya puesto el foco en ellos.

Porque a veces, para entender una ciudad, no hace falta ver un monumento. Basta con probar algo que lleva más de cien años formando parte de su identidad.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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