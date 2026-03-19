The New York Times aconseja a los turistas extranjeros que visitan Madrid no marcharse sin comprar este famoso caramelo

Madrid está llena de iconos: museos, plazas, mercados y rincones históricos. Pero a veces, lo que realmente se queda en la memoria, y en la maleta, es algo mucho más pequeño. Eso es lo que ha destacado The New York Times, que ha puesto el foco en un detalle muy concreto que recomienda a todos los turistas que visitan la ciudad: los caramelos de violeta.

Puede parecer un souvenir más, pero en Madrid tienen un significado especial. Y no es casualidad que uno de los periódicos más influyentes del mundo los haya incluido entre las experiencias que no hay que perderse.

Un dulce con más de un siglo de historia

El origen de esta recomendación está en uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad: La Violeta, una tienda fundada en 1915 y situada en pleno centro. Desde hace más de un siglo, este pequeño local se ha especializado en un producto muy concreto: caramelos y flores confitadas con sabor a violeta.

Lejos de ser una simple curiosidad, estos dulces se han convertido con el tiempo en uno de los símbolos más reconocibles de Madrid, especialmente entre quienes buscan llevarse algo auténtico y diferente.

Un clásico que sigue sorprendiendo

Lo que más llama la atención a quienes los prueban por primera vez es su sabor. No es el típico caramelo, y precisamente por eso destaca. Tiene un toque floral muy característico que no deja indiferente: o encanta o sorprende.

Ese carácter único es parte de su éxito. Y también de su historia. Durante décadas, estos caramelos han sido un regalo habitual en la ciudad, asociados a la tradición y a ese Madrid más clásico que aún sobrevive entre calles céntricas.

El orgullo de los negocios centenarios

La recomendación de The New York Times también pone en valor algo que en Madrid se cuida especialmente: sus comercios históricos. La ciudad presume de contar con numerosos negocios centenarios que han resistido el paso del tiempo y siguen funcionando hoy como hace décadas.

La Violeta es uno de los ejemplos más claros. Su estética, su producto y su esencia apenas han cambiado, lo que la convierte en una parada casi obligatoria para quienes buscan una experiencia auténtica.

Un souvenir diferente

En una ciudad donde abundan los imanes, camisetas y recuerdos más convencionales, los caramelos de violeta destacan por ofrecer algo distinto: una mezcla de historia, tradición y sabor en un formato sencillo.

Quizá por eso siguen conquistando tanto a turistas como a locales. Y también explica que un medio internacional haya puesto el foco en ellos.

Porque a veces, para entender una ciudad, no hace falta ver un monumento. Basta con probar algo que lleva más de cien años formando parte de su identidad.