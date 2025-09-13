La organización de La Vuelta decide recortar 5 kilómetros de la etapa de Madrid por "motivos de circulación"

Final de la etapa de este viernes 12 de septiembre de La Vuelta a España.

Cambio de planes. La organización de la Vuelta a España ha decidido este sábado recortar 5 kilómetros la última etapa que se disputará este domingo entre Alalpardo y Madrid por "motivos de circulación".

"Solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España, eliminando el paso por Aravaca, lo que reduce en unos 5 km la etapa", ha señalado en un comunicado.

La decisión se debe a "motivos de tráfico, para evitar pasar por la A-6", según han señalado fuentes de La Vuelta a la Agencia EFE. La noticia se ha anunciado antes del inicio de la vigésima etapa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 km, en medio de grandes medidas de seguridad por la oleada de protestas propalestinas que están marcando la presente edición.

No ha sido la única manifestación. Varias personas han sido convocadas para protestar por el paso de la circulación de la Bola del Mundo. Ecologistas en Acción Sierras pidió este viernes suspender con urgencia la etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025 para así garantizar su protección.

Pero el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) ha negado haber recibido la documentación solicitada a la Comunidad de Madrid sobre la autorización del sábado. Es por eso que "reitera" esta petición a la Administración regional.

En la respuesta remitida por el OAPN a Ecologistas, se indica que "al no haber recibido la documentación solicitada se reitera la petición a la Comunidad de Madrid con la finalidad de poder verificarla".

Según Ecologistas en Acción, la autorización de la Comunidad de Madrid "incumple de forma flagrante la legislación vigente" y citan "el anexo XII del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que exige que la Vuelta Ciclista tenga inicio y final en núcleos urbanos, como indicó también el Organismo Autónomo de Parques Nacionales".