La Real Sociedad, a la final de la Copa del Rey contra el FC Barcelona tras vencer en Anoeta al Athletic Club por 1-0 (2-0 en el total)

Yuri Berchiche (Athletic) ante Gonçalo Guedes (Real Sociedad), durante la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic Club.

Ya hay finalistas de la Copa del Rey 2026: la Real Sociedad se enfrentará al Atlético de Madrid el próximo 18 de abril en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. Los donostiarras vencieron, tras la derrota de ayer de los rojiblancos por 3-0 en el Camp Nou, lo que no les impidió llegar a la finalísima tras su renta de 4-0 en el Metropolitano.

La Real, que traía un 0-1 de San Mamés, no sufrió para pasar a final, en un estadio de Anoeta que reunió a 38.738 personas. En la primera parte, los bilbaínos no remataron una sola vez a puerta, con los txuri-urdines teniendo más el balón. Fue una primera mitad aburrida, con dos disparos para cada contendiente. Fue el típico juego de derbi vasco, trabado por momentos, no muy vistoso y ambos incidiendo por las bandas.

El Athletic reacciona en la segunda parte

Está claro que había que hacerlo para intentar remontar el 0-1 o al menos forzar una prórroga. El Athletic Club comenzó la segunda mitad "mordiendo" más, aunque fue el central de la Real, Jon Martín, quien avisó en el minuto 58 con un remate de cabeza.

Matarazzo decidió meter músculo con la entrada de Yangel y Marín, dos jugadores más de lucha y presión, para sacudirse el ímpetu rojiblanco. Así, en el minuto 65 ya habían sumado 10 remates, aunque uno solo entre los tres palos.

Valverde también tocó pizarra, buscando tener más el balón con Galarreta, pero se les veía cansados. Parecía que a la Real no se le podía escapar el partido ni la eliminatoria, como así fue. Estaba más cerca el 1-0 que el 0-1, y así llegó el penalti tras revisión del VAR y el gol de Oyarzabal en el 86. La semifinal estaba sentenciada. La Real, a la final. Será la segunda en las últimas siete ediciones, las mismas que en el resto de su historia.