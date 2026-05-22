El llamamiento de la policía para encontrar testigos en la investigación sin precedentes contra el expríncipe Andrés: "Nuestras puertas están abiertas"

El tercer hijo de la reina Isabel II y el duque de Edimburgo nació en 1960. Creció como un príncipe mimado que creía que podía tenerlo todo, menos el trono, que era para su hermano Carlos.

El que fuera duque de York, título que todavía posee pero que ya no puede utilizar, se creyó invencible y seguramente nunca imaginó que acabaría cayendo tan bajo hasta ser degradado e incluso detenido, aunque fuera durante 11 horas.

Pero si pensaba que las cosas se iban a calmar, estaba muy equivocado. Este jueves 21 de mayo han salido a la luz los documentos relativos a su elección como Representante Especial del Reino Unido para el Comercio Internacional y la Inversión, donde se confirmó que Isabel II había presionado para que su hijo recibiera el cargo, y que Andrés había expresado su interés en visitar principalmente países avanzados.

El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en Royal Windsor Horse Show 2017 Max Mumby/Indigo/Getty Images

También se ha conocido que el hijo de la reina fue el único candidato al puesto y que fue elegido pese a las dudas iniciales por su falta de experiencia. Se hizo saber, además, que no debían sobrecargar al entonces príncipe con reuniones y papeleo y que no se le podía permitir que en sus viajes oficiales aprovechara para jugar al golf. O al menos, que si lo hacía, no lo hiciera a la vista del público.

Pero peor ha sido lo que se ha revelado al día siguiente. Mientras se investiga al expríncipe por sospecha mala conducta en el ejercicio de un cargo público, lo que le llevó a ser arrestado el día de su 66º cumpleaños, se ha sabido que el asunto se está ampliando al haberse encontrado indicios de más delitos.

Una investigación que va para largo

Como señala Daily Mail, la policía de Thames Valley está interrogando a testigos y ha realiza un llamamiento público a posibles "víctimas supervivientes" para que se presenten a declarar.

También buscan a personas que además de creer que puedan aportar datos sobre supuestos casos de conducta sexual inapropiada, corrupción, fraude o divulgación de información confidencial por parte de Andrés en el marco de este caso calificado como de una investigación sin precedentes.

El expríncipe Andrés, tras salir de comisaría después de 11 horas detenido REUTERS

Como ha detallado el subcomisario Oliver Wright, desea la mayor colaboración posible para esclarecer lo que haya podido ocurrir: "Quiero dejar bien claro que nuestras puertas están abiertas. Cuando una víctima superviviente esté lista para contactar con nosotros, estaremos a su disposición en cualquier momento. En lo que respecta a las víctimas y supervivientes de Epstein, esperamos que cualquier persona que tenga información relevante se presente".

De acuerdo con el citado medio, se están estudiando denuncias contra Andrés. Una de ellas señala que Epstein habría enviado a una mujer a Reino Unido para que mantuviera relaciones sexuales con el expríncipe en 2010. Si bien se ha hablado con el abogado de la presunta segunda víctima, no han podido interrogarla al no haber denuncia.

Andrés Mountbatten-Windsor, anteriormente el príncipe Andrés, muy serio en el funeral de la duquesa de Kent en septiembre de 2025. Karwai Tang

En paralelo, se ha anunciado que los altos mandos policiales están en contacto con la Fiscalía para la obtención de asesoramiento en materia de investigación ante una posible acusación contra el hermano de Carlos III.

Aparte de eso, han contactado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar las pruebas desveladas en los archivos de Epstein, que terminaron de hundir al expríncipe Andrés cuando salieron a la luz. De todos modos, se ha dejado claro que la investigación va para largo.