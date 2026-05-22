Más Madrid reivindica la izquierda soberanista como "la fórmula que funciona" ante el éxito autonómico

Con la hacha de guerra ya enterrada y confirmado el acuerdo entre Mónica García y Emilio Delgado, la crisis interna que ha atravesado Más Madrid en las última semana queda cerrada por completo. La primera será la candidata a la Comunidad de Madrid, mientras que el segundo irá al Congreso de los Diputados. A falta de un año para que se abran las urnas autonómicas de la capital, los motores empiezan a calentarse dentro de la formación y la mira ya está colocada para desbancar a Isabel Díaz Ayuso de la Asamblea de Madrid.

Ejemplo de ello ha sido el desayuno que ha tenido lugar este viernes organizado por Nueva Economía Fórum, donde la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha defendido una estrategia de "izquierda soberanista y territorial" tras el éxito de Adelante Andalucía. "Lo que funciona son las izquierdas implantadas en el territorio, aquellas que hablan con la gente y se patea los barrios", ha asegurado. De hecho, en el acto también se encontraba Joan Baldoví, síndic de Compromís en Les Corts y exponente del peso de la izquierda soberanista en la Comunidad Valenciana.

"Entre nosotros nos peleamos por ver quién tiene peor Partido Popular", ha esbozado Bergerot con una leve risa hacia su homólogo valenciano. Las izquierdas soberanistas, regionalistas, territoriales o como prefieran llamarlas son la única buena noticia que puede extraer el espacio progresista en los últimos comicios. La Chunta creció en Aragón y Adelante Andalucía superó a las izquierdas estatales unidas (Por Andalucía). "Le hemos arrebatado la mayoría absoluta a Juanma Moreno y no pararemos hasta gobernar Andalucía", aseguró la noche electoral José Ignacio García, candidato de la formación.

Bergerot se ha referido a Compromís durante su discurso como "una forma de hacer política de victoria" y le ha asegurado que, tarde o temprano echarán al Partido Popular de los respectivos territorios. "Nosotros queremos echar al modelo Quirón y es lo que vamos a hacer con Mónica García al frente y contra Ayuso para devolver Madrid a los madrileños y madrileñas después de más de 30 años de política neoliberal y recortes en los servicios públicos", ha dicho enfatizando que "la mayoría prefiere cómo se ha gestionado la crisis del hantavirus al viaje a México" de la presidenta.

Volviendo a la izquierda soberanista, Berguerot también ha hecho un análisis concreto de Más Madrid en los últimos tiempos. "Siete años muy intensos en los que ha pasado de todo", ha dicho. "La fórmula territorial es la que nos ha llevado a superar al PSOE y ser la primera fuerza de la izquierda en Madrid. Ser una izquierda territorial es poner en primer plano los problemas concretos de los barrios madrileños como las familias que no llegan a fin de mes, los jóvenes que no pueden independizarse o las personas que esperan dos semanas para ver a su médico", ha proseguido.

En esa línea, ha acusado a Ayuso de "negar la singularidad de Madrid y la diversidad de España" y ha asegurado que "ese anhelo de pertenencia es un cambio político" sustentándose en "el desborde de la marea de San Isidro que nos ha mostrado un Madrid chulapo y popular".

Sin embargo, la fórmula de Sumar ha sido alguna de las preguntas más repetidas a lo largo del acto. Los recientes éxitos de las izquierdas soberanistas no han tenido detrás una marca estatal y muchos renuncian a entrar al Ejecutivo en caso de que saliera victorioso el Partido Socialista. "Estamos orgullosos de pertenecer a un grupo que hace por frenar el avance de la extrema derecha y de políticas que perjudican a la ciudadanía", ha dicho Berguerot. Pese a ello, y después de atravesar la crisis que se ha vivido en Más Madrid, la reflexión sobre su papel dentro del la confluencia promovida por Yolanda Díaz todavía es pronto para desvelarse. Presuntamente queda un año tanto para las elecciones autonómicas como para las generales con lo que los próximos meses será un ciclo de reflexión.

Medidas para Madrid

Más Madrid durante San Isidro. Europa Press via Getty Images

Volviendo al día a día, la portavoz también ha propuesto medidas concretas para el territorio desde la oposición, como una ley para implantar "el comedor gratuito de 0 a 16 años", una medida que, según ha defendido, "acabaría con la pobreza en la Comunidad de Madrid" y que ha sido propuesta "a centros escolares de toda la Comunidad para recoger el sentir de las familias". Asimismo, ha adelantado que en otoño presentarán "una propuesta de reforma fiscal para que la Comunidad de Madrid tenga la progresividad que dicta la Constitución", que incluirá "impuestos a quien gana más de 100.000 euros" y la recuperación de los impuestos al patrimonio y sucesiones.

La portavoz de Más Madrid ha sostenido que la Comunidad ha atravesado "dos crisis": "El deterioro de los servicios públicos y la vivienda". "En Madrid no sobra nadie", ha afirmado señalando que lo que necesita es "saber gestionar la riqueza de la capital de un país plurinacional".

También se ha mojado de vivienda, tal y como hizo en el pleno: "Nadie debería tener 10 casas y vamos a freírles a impuestos a quien tenga ganas de hacerlo". "La única minoría peligrosa de este país son los ricos", se ha reafirmado apostando por poner en marcha diferentes medidas por poder a empezar a desinflar el principal problema del país. En clave electoral, Bergerot ha asegurado que Ayuso "está en su peor momento a falta de un año de las elecciones" y ha considerado que la presidenta madrileña se encuentra "en declive". "

Es impensable que el PP pueda mantener una mayoría absoluta", ha afirmado, antes de plantear que "lo que se va a votar en 2027 es PP y Vox o la izquierda madrileña". "Queremos que la mayoría de madrileños que salen adelante por su esfuerzo sea una mayoría política que pueda ser la alternativa a Ayuso", ha concluido.