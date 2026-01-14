El Real Madrid, eliminado de Copa del Rey 

El Albacete, equipo de Segunda División, ha eliminado al Real Madrid (3-2) en los octavos de final de la Copa del Rey gracias a un gol de Jefté Betancor en el minuto 95. Betancor había adelantado al Albacete en el 82, pero Gonzalo García empató en el 91 antes del tanto definitivo en el descuento. La derrota supone la eliminación blanca en el primer partido de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid, tras la salida de Xabi Alonso, y llega tres días después de perder la final de la Supercopa contra el FC Barcelona.