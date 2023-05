Rafa Nadal confirma su ausencia en Roland Garros y anuncia un parón por lesión: "No tengo intención de jugar los próximos meses"

Era mucho más que faltar a Roland Garros. Rafa Nadal ha anunciado un "punto y aparte de varios meses" en su carrera deportiva por culpa de la última de sus incontables lesiones. Y, a las puertas de cumplir 37 años, ha adelantado que necesita "parar" para preparar el que puede ser su último año de carrera deportiva, el de 2024.

Este jueves, Nadal ha hecho oficial lo que era un secreto a voces en una rueda de prensa donde ha explicado los motivos que le llevan a perderse 'su' torneo. Pero ha ido un paso más allá al confesar su intención de dejar de competir "y de entrenar" durante, posiblemente, lo que resta de temporada. Sin precisar tiempo, ha hablado de meses, "tres, cuatro, seis, no sé". Su pierna izquierda ha hecho imposibles sus objetivos de recuperación.

"La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado y Roland Garros hoy se hace imposible. Necesito poner un punto y aparte a mi carrera deportiva y voy a intentar regenerar mi cuerpo los siguientes meses. La idea es parar para afrontar, posiblemente, el último año de mi carrera deportiva", ha adelantado de cara a 2024.

El considerado, por muchos, mejor deportista español de la historia ha confesado que ha "tomado una decisión difícil" después de meses sin competir, porque "si sigo ahora es probable que no pueda afrontar el próximo año". "Y no quiero que mi último año sea una comparsa", ha añadido poco después, preguntado por sus planes de despedida.

Han sido años difíciles y no se puede estar siempre exigiendo más y más y más al cuerpo. Y hoy aunque mi cabeza no quiera, mi cuerpo de momento me ha dicho hasta aquí Rafa Nadal

Nadal arrastra una lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda desde que participó en el Open de Australia en enero. Ese fue su único torneo del año. Tras su derrota en segunda ronda, ya muy tocado físicamente, no ha vuelto a pisar una pista, entre dolores y recaídas. De uno en uno, ha ido cayéndose de otras citas habituales en su calendario y su palmarés, como Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma. y ahora Roland Garros.

El mismo físico que tanto le ha dado en las pistas ha dicho basta, al menos temporalmente. Con evidente afectación en su gesto y sus palabras, ha confesado haber vivido "años difíciles enmascarados en victorias y no se puede estar siempre exigiendo más y más y más al cuerpo. Y hoy aunque mi cabeza no quiera, mi cuerpo de momento me ha dicho hasta aquí. A partir de ahora veremos hasta cuándo tenemos que parar y lo que pasará el año que viene".

"No montaría una rueda de prensa para anunciar que no voy a Roland Garros, pero es más fácil así y que yo explique las cosas como son. Por alguna razón la lesión no se recupera... Voy a parar de competir, de entrenar, hay que ponerle freno", ha proseguido.

La idea es parar para afrontar, posiblemente, el último año de mi carrera deportiva

Sin el manacorí, este año, Roland Garros será menos Roland Garros. Desde que debutara en 2005, Nadal ha ganado 14 de las 17 ediciones del gran torneo de la tierra batida, un hito jamás repetido por ningún otro tenista en la historia del deporte de la raqueta.

Además, suma 22 Grand Slams, marca que igualó Novak Djokovic con su éxito en Australia y que sitúa a ambos en el olimpo del tenis masculino. Más allá de los cuatro grandes escenarios, Nadal acumula 36 Masters 1.000 y dos medallas de oro olímpicas (Pekín 2008 y Rio 2016), junto a decenas de torneos de menor categoría. Un palmarés al alcance de muy pocos mortales que comienza a llegar a su final.