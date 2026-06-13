Roban las botas y los balones de la selección inglesa antes de llegar a su entrenamiento para el Mundial 

Mal inicio para la selección inglesa. El equipo ha sufrido el robo de sus botas reglamentarias y los balones del entrenamiento antes de su primer entrenamiento para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, según ha podido confirmar la 'Football Association', organismo regulador del fútbol inglés.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel tenía previsto entrenar en la tarde del sábado en el Swope Soccer Village de Kansas City, donde el equipo permanecerá durante la fase de grupos, antes de debutar en su partido contra Croacia, por lo que deberán de adquirir nuevo equipo. Las autoridades se encuentran investigando lo ocurrido.

El robo ha ocurrido mientras que el equipo se trasladaba en vehículos hasta West Palm Beach, situado en el estado de Florida. "Estamos investigando un posible robo de material de un vehículo del equipo que llegó a Kansas City esta tarde con algunos artículos desaparecidos. La investigación sigue en curso", han señalado desde el Departamento de Policía de Kansas City, Misuri.

Según las informaciones disponibles publicadas por los medios británicos, algunos de los jugadores afectados serían Harry Kane, Jude Bellingham o Anthony Gordon, a quienes les habrían sustraído sus botas de competición. Por ahora, las autoridades han confirmado la detención de dos personas que podrían estar relacionadas con el caso, aunque aún se desconoce si estarían implicadas.

No es el primer incidente que le ocurre a la selección en este Mundial

La selección inglesa, que se estrenará frente a Croacia en Dallas el próximo miércoles, parece no haber empezado con buen pie. A este incidente se le suma un tiroteo que ocurrió cerca de su centro de entrenamiento en Florida o el terremoto registrado en Cayos de Florida.