España busca hacer historia contra Inglaterra para ganar el gran torneo que le falta 

La selección femenina vuelve a hacer historia. Tras romper con la maldición de Alemania, país al que España nunca había conseguido imponerse, las jugadoras españolas buscarán la victoria definitiva este domingo 27 en el estadio St. Jakob-Park, en Basilea, en la final de la Eurocopa contra la selección inglesa, defensora actual de este título.

Se trata de la primera vez que la roja consigue en su historia llegar a la final del torneo continental y lo hace después de conseguir siete victorias seguidas en el campeonato. En caso de vencer, las jugadoras de Montse Tomé alcanzarán todo un hito, pues es el único torneo, junto a los Juegos Olímpicos, que le queda por ganar a esta generación. Además, también se convertiría en la primera selección en conseguir la triple corona al contar con el mundial, la Nations League y la Eurocopa. De este modo, y dicho en otras palabras, la selección conseguiría tres récords diferentes.

Sin embargo, todo apunta a que las inglesas, quienes vienen de remontar en los últimos minutos dos partidos decisivos, no se lo pondrán nada fácil. El encuentro se celebrará este domingo 27 de julio a las 18:00, así que te recomiendo que no hagas planes si no quieres perderte este partidazo. ¿Y tú con quién vas, con la roja o con The Lionesses?