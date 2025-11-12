'Supersábado olímpico', triatlón femenino para abrir y atletismo de inicio a fin: la revolución del calendario de los JJOO de Los Ángeles 2028

Los Juegos Olímpicos (y Paralímpicos) son todos los días... pero no todos los días se conoce el calendario oficial. El Comité Organizador de Los Ángeles 2028 ha presentado este miércoles el programa de los próximos JJOO, que se celebrarán del viernes 14 de julio, ceremonia de inauguración, al domingo 30, con la clausura.

Como siempre, la actividad deportiva arrancará varios días antes y de hecho, en la cita de EEUU crecerá el número de eventos antes de la inauguración. El miércoles 12 y el jueves 13 el programa se amplía para dar cabida a las competiciones ya habituales de fútbol y rugby siete, pero también de hockey, baloncesto o waterpolo, una de las novedades de un calendario un tanto revolucionario.

Por ejemplo, el hecho de que el atletismo estará presente de inicio a fin. El verdadero deporte rey desarrollará su primera del primer día de programa oficial (sábado 15) al mismo domingo 30 de la clausura, con la celebración del maratón, tradicional cierre de Juegos. Apenas dejará de haber atletismo algunas jornadas, alargando un programa tradicionalmente relegado a la segunda mitad de los Juegos.

Esta vez si el atletismo madruga, la natación retrasa algo su desarrollo, quedando para la segunda semana, por celebrarse en el SoFi Stadium, donde se llevará a cabo la ceremonia inaugural.

Si los y las nadadores/as tendrán que aguardar, las triatletas ya saben que tendrán que madrugar. Ellas, la prueba femenina, repartirá el primer oro de los Juegos Olímpicos de 2028, en un sábado 15 que también coronará a la mujer más rápida del mundo con los 100 metros lisos.

La lluvia de medallas olímpicas será constante, pero ningún día igualará al ya bautizado como 'supersábado' olímpico, el sábado 29 de julio. En unas pocas horas y múltiples sedes se disputarán nada menos que habrá 26 finales de 23 deportes. Esto incluye un total de 15 partidos de equipos por la medalla de oro y de bronce y otras 15 finales individuales.

Los 'nuevos' se dan prisa

Otro hecho histórico, este obvio por ya sabido, es el debut de dos deportes en el programa olímpico oficial. El squash y el flag football, versión reducida en tamaño e impacto del fútbol americano, harán su presentación pronto, el mismo sábado 15 y se extenderá hasta el viernes 21 y el sábado 22, respectivamente.

Antes, incluso, lo hará el 'casi debutante' criquet, que tras 128 años fuera de los Juegos arrancará dos días antes de la ceremonia de inauguración, e irá del jueves 12 al sábado 29. Ese día también acabará el lacrosse, otro histórico recuperado más de un siglo después, y que retornará el jueves 24.

Este es el programa completo de los JJOO Los Ángeles 2028 día por día: