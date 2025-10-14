Un tenista acaba con cuatro años de suspensión y alega que todo se debe a un beso

El tenista venezolano Gonzalo Oliveira ha sido suspendido durante cuatro años tras haber dado positivo en un control antidopaje por la presencia en su cuerpo de una sustancia prohibida de la categoría de las metanfetaminas.

El control antidopaje se realizó en noviembre de 2024 durante el torneo de Manzanillo, en México. Tras ser suspendido de forma provisional en enero, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) ha confirmado recientemente la mencionada sanción por dopaje.

Lo verdaderamente llamativo del caso, más allá de la sanción, es que el tenista ha alegado que su positivo se debió a un beso con una mujer que había consumido una sustancia estupefaciente.

Tal y como recoge The Athletic, cuando Gonzalo Oliveira fue notificado de la sanción provisional, le solicitó a la ITIA que esa mujer declarara como testigo. La petición fue concedida por parte del organismo.

La mujer testificó lo siguiente ante la ITIA: "Conocí a Gonzalo en un bar de Manzanillo y nos besamos. Había tomado una pastilla que me provocó euforia, excitación, confianza en mí misma y una intensa sensación de energía y alegría".

Pese a esa declaración, la ITIA ha estimado que Gonzalo Oliveira debe ser sancionado por dopaje, ya que el tenista no ha logrado demostrar que el beso fuera la fuente de contaminación por anfetamina.

En ese sentido, desde The Athletic han informado de que "un director de un laboratorio de control de dopaje en Quebec, Canadá, citado por la ITIA, afirmó que la cantidad de metanfetamina en la muestra de Oliveira era entre cuatro y 36 veces superior a la transferida por besos".

Gonzalo Oliveira ha llegado a alcanzar el puesto 194 en el ranking ATP en individuales y el puesto 77 en dobles. En su palmarés, el tenista cuenta con un título del ATP Challenger Tour individual y otros 12 trofeos en dobles.