Vergüenza en el derbi entre Huesca y Zaragoza: puñetazo, batalla campal y expulsiones con el descenso al rojo vivo

Esteban Andrada, portero del Zaragoza, da un puñetazo en el rostro al capitán del Huesca, Jorge Pulido, en el partido del 26 de abril de 2026.

El portero del Real Zaragoza, Esteban Andrada, se enfrenta a una severa sanción por agredir a un rival en un acalorado derbi contra el Huesca, en la Segunda División, después de haber sido expulsado previamente en el partido, disputado en el estadio de El Alcoraz.

El guardameta argentino recibió una segunda tarjeta amarilla por empujar a un jugador contrario, en mitad del derbi, y lo hizo en el tiempo de descuento, al final de una intensa batalla por evitar el descenso. Acto seguido, corrió hacia el capitán del Huesca, Jorge Pulido, y le propinó un puñetazo en la cara. Estaba el 1-0 en el marcador y el partido enfilaba ya el minuto 98.

El derbi aragonés acabó en una batalla campal en el campo en un final caótico y que se saldó con varias tarjetas y tres expulsiones entre los dos equipos, enzarzados a raíz de esa entrada con un puñetazo. A partir de ese momento, chocaron todos los jugadores con todos los jugadores, también los suplentes, enzarzados y peleándose entre ellos.

La réplica de los jugadores del Huesca no se hizo esperar y el portero del Huesca Dani Jiménez también propinó otro puñetazo a un rival y por tanto también fue expulsado, al igual que a Tasende. Tuvieron que intervenir las fuerzas de seguridad.

Posteriormente, Andrada pidió disculpas, diciendo que "perdió la concentración" y que aceptará cualquier castigo que se le imponga. El Zaragoza también emitió un comunicado en el que afirma que "condena enérgicamente lo sucedido" y que "tomará las medidas disciplinarias oportunas".

"Fuimos testigos de escenas impropias de este deporte y que jamás deberían haber ocurrido", añadía la nota oficial. "Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni de su afición, que a lo largo de su historia se han caracterizado por la deportividad, el coraje y el respeto al rival", ahonda.

"Somos modelos a seguir y ejemplos para muchos aficionados, especialmente para los niños, que nos animan en cada partido y aspiran a convertirse algún día en uno de sus ídolos", enfatiza el club zaragozano. "Por eso, estas lamentables imágenes nunca deberían haber sido vistas.

"Pedir disculpas; no tiene excusas lo que ha pasado", dijo, por su parte, David Navarro, entrenador del Real Zaragoza en la rueda de prensa posterior al partido. "Se va a hablar más del desenlace final que del partido. Quiero entender el sufrimiento de todos y no justifica y no hay por donde coger la acción y entiendo la tensión, pero estoy triste por lo que ha pasado; no hay explicación, ni justificación", ha añadido, además, José Luis Oltra, entrenador del Huesca.

"Es un partido feo. Se suponía que esto iba a ser una celebración del fútbol aragonés. Me gustaría que la gente hablara del partido, aunque fue feo, con poco juego pero mucho esfuerzo", exponía.

Las disculpas del portero

Andrada, de 35 años y con cuatro partidos internacionales con Argentina, está cedido en el Zaragoza por el club mexicano Monterrey. "La verdad es que lo siento muchísimo por lo que pasó", dijo, tras lo ocurrido.

"No es una buena imagen para el club, para los aficionados, y menos aún para un profesional como yo. Así que lo siento mucho". "A lo largo de mi carrera, solo he recibido una tarjeta roja, y fue por una mano fuera del área de penalti", abunda.

En en un vídeo publicado en las redes sociales del Real Zaragoza, añade: "También quiero disculparme con Jorge Pulido porque somos compañeros, y honestamente, fue mi culpa, perdí la concentración en ese momento, y bueno, estoy aquí para afrontar las consecuencias que la liga pueda imponerme".

En lo deportivo, Óscar Sielva marcó el único gol del partido, dándole la victoria al Huesca por 1-0. Ambos equipos permanecen en zona de descenso a falta de cinco jornadas para el final de la temporada.