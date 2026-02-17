Vinicius acerca al Real Madrid a octavos de la Champions en un partido que tuvo que suspenderse por los insultos racistas

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un golazo del brasileño sirve para vencer 0-1 al Benfica en un encuentro que los de Arbeloa pudieron rematar con un marcador más amplio.

Vinicius celebra su gol
Vinicius celebra su golGetty Images

El Real Madrid se acerca a los octavos de final de la Champions League tras imponerse 0-1 al Benfica en la ida de la fase de playoff (o dieciseisavos). La victoria, sellada con un golazo de Vinicius, ha quedado en un segundo plano en un partido que se vio suspendido unos minutos al activarse el protocolo antirracismo por la denuncia del propio Vinicius.

El jugador brasileño, tras el baile de celebración de su gol, aseguró haber sido llamado "mono" por parte de Gianluca Prestianni, futbolista argentino del Benfica, visiblemente enfadado por la celebración de Vinicius. 

Vinicius se lo transmitió de inmediato al árbitro, que optó por aplicar el protocolo de la Champions League y parar el partido hasta ocho minutos, mientras la tensión se desataba en el campo y en las gradas.

De vuelta al fútbol, que no hubo mucho más tras el parón, el Madrid de Arbeloa sale reforzado de esta nueva visita al Benfica de Jose Mourinho, que ha acabado expulsado y no 'volverá' al Santiago Bernabéu. 

A diferencia de lo ocurrido en la última jornada de la fase de liguilla, hace apenas un par de semanas, esta vez el Madrid salió a dominar y dominó. sin permitir al Benfica apenas entrar al partido salvo algunas acciones sueltas y con un centro del campo dominante con Tchouameni, Valverde y Camavinga a un alto nivel

Solo la falta de puntería, con constantes ocasiones de Mbappe y un siempre activo Vinicius, y el acierto del meta local, Trubin, evitaron un marcador más contundente y que la eliminatoria no quedara prácticamente resuelta. Sin Mourinho, pero con 'vida extra', el Benfica llegará a Madrid con aspiraciones.

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

