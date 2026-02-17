Vinicius acerca al Real Madrid a octavos de la Champions en un partido que tuvo que suspenderse por los insultos racistas

El Real Madrid se acerca a los octavos de final de la Champions League tras imponerse 0-1 al Benfica en la ida de la fase de playoff (o dieciseisavos). La victoria, sellada con un golazo de Vinicius, ha quedado en un segundo plano en un partido que se vio suspendido unos minutos al activarse el protocolo antirracismo por la denuncia del propio Vinicius.

El jugador brasileño, tras el baile de celebración de su gol, aseguró haber sido llamado "mono" por parte de Gianluca Prestianni, futbolista argentino del Benfica, visiblemente enfadado por la celebración de Vinicius.

Vinicius se lo transmitió de inmediato al árbitro, que optó por aplicar el protocolo de la Champions League y parar el partido hasta ocho minutos, mientras la tensión se desataba en el campo y en las gradas.

De vuelta al fútbol, que no hubo mucho más tras el parón, el Madrid de Arbeloa sale reforzado de esta nueva visita al Benfica de Jose Mourinho, que ha acabado expulsado y no 'volverá' al Santiago Bernabéu.

A diferencia de lo ocurrido en la última jornada de la fase de liguilla, hace apenas un par de semanas, esta vez el Madrid salió a dominar y dominó. sin permitir al Benfica apenas entrar al partido salvo algunas acciones sueltas y con un centro del campo dominante con Tchouameni, Valverde y Camavinga a un alto nivel.

Solo la falta de puntería, con constantes ocasiones de Mbappe y un siempre activo Vinicius, y el acierto del meta local, Trubin, evitaron un marcador más contundente y que la eliminatoria no quedara prácticamente resuelta. Sin Mourinho, pero con 'vida extra', el Benfica llegará a Madrid con aspiraciones.