Jóvenes, pobres y "desechables": así recluta Wagner a sus nuevos saboteadores en suelo europeo

El Grupo Wagner no ha desaparecido. La muerte de su histórico líder y fundador, Yevgeny Prigozhin, en un accidente poco después de una rebelión fallida contra la cúpula del Ejército ruso desató un cúmulo de especulaciones sobre el futuro del pelotón de mercenarios al servicio del Kremlin.

Dos años y medio después de la muerte de Prigozhin, el Grupo Wagner aparece vinculado a otro tipo de labores por parte de Rusia. En concreto, a los sabotajes dirigidos desde Moscú contra diferentes objetivos europeos, según adelantan fuentes de la inteligencia occidental citados por el Financial Times.

De acuerdo con estas fuentes confidenciales, los antiguos reclutadores y propagandistas de Wagner están detrás de las últimas acciones de guerra híbrida lanzadas por Rusia. Ya no están sus labores de 'reclutar' a jóvenes rusos para alistarse a filas; ahora los objetivos son los jóvenes europeos.

De acuerdo con la información ofrecida por el Financial Times, los antiguos miembros de Wagner están contactando con jóvenes "económicamente vulnerables" o en situaciones de dificultad personal en distintos países de Europa para llevar a cabo actos violentos de diversa clase en territorio OTAN.

Añaden que el catálogo de acciones alcanza desde ataques incendiarios contra coches de políticos y almacenes de ayuda a Ucrania hasta hacerse pasar por propagandistas nazis.

Los funcionarios de Inteligencia occidentales apuntan que ese mismo servicio de Rusia, el llamado GRU, "está utilizando el talento que tiene disponible" para reclutar agentes "desechables" en Europa con los que sembrar el caos.

La estrategia del Kremlin ha cambiado, con respecto a años y décadas atrás. Si bien el número de agentes encubiertos ha decaído notablemente, ahora son figuras de otro perfil las que llevan a cabo los contraespionajes.

En esa labor, prosiguen los testimonios confidenciales, el GRU entiende que la red de antiguos miembros del Grupo Wagner ha demostrado ser una herramienta particularmente eficaz —aunque rudimentaria— para lograrlo.