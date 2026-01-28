Real Madrid y Atlético de Madrid quedan fuera del top 8 y el FC Barcelona se clasifica directamente

Debacle del Real Madrid en Lisboa, y además de la mano del Benfica de Mourinho, y además ante su pupilo predilecto, Arbeloa. Igual suerte, con derrotas en casa, para el Atlético de Madrid y el Athletic: en el primer caso, al menos se clasifica, como el Madrid, para playoffs, pero los leones dicen adiós a la máxima competición continental.

Para más morbo, es posible que el equipo blanco se tenga que enfrentar de nuevo en playoffs ante el Benfica, y para mayor dolor, ha quedado a las puertas, ocupando la novena posición.

El pasado 16 de septiembre de 2025 comenzaba la fase liguilla de la UEFA Champions League 2005/26 y tras 8 jornadas ya tenemos los clasificados directos para octavos de final, para las eliminatorias del gran torneo continental.

Estaba en juego desde la clasificación directa a octavos hasta el acceso a la fase de playoffs intermedia, y eliminaciones definitivas. El escenario siempre es especialmente complejo por el nuevo formato de 36 equipos en una liga única, donde los 8 primeros avanzan directamente a octavos, los equipos del 9º al 24º disputan playoffs a doble partido y los 12 restantes quedan eliminados.

Real Madrid Benfica

Abría el marcador el equipo blanco con, como no, gol de Mbappé (minuto 29), pero 6 minutos después empataba Andreas Schjelderup para el equipo luso y al filo del descanso, marcaba Vangelis Pavlidis de penalti. Dominio total del equipo de Mourinho, que tuvo oportunidades para irse con más goles al descanso.

La segunda parte comenzó peor, aumentado la renta el Benfica con otro gol de Schjelderup, pero enseguida recortaba de nuevo Mbappé para poner el 2-3. Sin embargo, el Benfica volvió a poner tierra de por medio con un gol Trubin en el 97, y a pesar del arreón final de los blancos, con polémica arbitral, quedaron fuera por apenas un gol y además con dos expulsados en el descuento: Asencio y Rodrygo.

FC Barcelona Conpenhague

Se adelantaba el equipo danés en el minuto 3 con gol de Viktor Dadason, pero en otra habitual remontada culé, que en ese momento estaba fuera del top 8, marcaba Lewandowski en el 47 y Lamine Yamal en el 59 ya en la segunda parte.

El Barcelona se quitó el susto de la primera parte y completó una de sus remontadas y goleadas, marcando Raphinha en el 68 de penalti y Rashford en el 84.

Atlético de Madrid Bodo/Glimt

Al revés, que el Barcelona, se adelantaba el equipo rojiblanco con gol de Sörloth en el minuto 14, pero empataba el Bodo en el 33 con gol de Sjovold y Hogh hacía el 1-2 en el 58. Otra decepción rojiblanca porque tenían buenas opciones para colarse en el top 8. Se conformarán con el playoff para intentar pasar a octavos.

Athletic Sporting de Portugal

Encarrilaba rápido el Athletic con un gol de Sancet en el minuto 2, pero empataban los portugueses en el 11 con gol de Diomande; Guruzeta hacía el 2-1 en el 27 y volvían a empatar en el 61, en este caso de la mano de Trincao.

Los leones lo intentaron en la segunda parte, pero solo sirvió para que al irse más al ataque en busca del milagro, encajaran el tercero (Alisson Santos, min. 93). Quedan eliminados.

Los que pasan directos a octavos, los que van a playoffs y los eliminados

Pasan a octavos directamente

Arsenal

Bayern

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting de Lisboa

Manchester City

Jugarán playoffs

Real Madrid

Inter de Milán

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Leverkusen

Dormunt

Olympiacos

Galatasaray

AS Mónaco

Qarabag

Bodo/Glimt

Benfica

Quedan eliminados: Marsella, Pafos, USG, PSV, Athletic, Nápoles, Kobenhavn, Ajax, Frankfurt, Slavia de Praga, Villarreal y Kairat.

Cuándo comienzan los octavos de final y cuándo es el sorteo

Habrá que esperar un buen tiempo aún, porque los partidos de ida de octavos de final se juegan el 10 y 11 de marzo de 2026 y la vuelta será el 17 y 18 de marzo de 2026.

Sin embargo, apenas habrá que esperar para el sorteo de los playoffs eliminatorios: será el 30 de enero, y algo más la de los propios octavos: 27 de febrero.

Así estaba la situación antes de comenzar los partidos

Real Madrid CF (15 pts): necesitaba una victoria ante el SL Benfica para asegurar su plaza en los ocho primeros.

(15 pts): necesitaba una victoria ante el para asegurar su plaza en los ocho primeros. FC Barcelona , ganar su partido en casa ante el FC Copenhagen era obligatorio, y además dependía de resultados y de diferencia de goles frente a rivales directos.

, ganar su partido en casa ante el era obligatorio, y además dependía de resultados y de diferencia de goles frente a rivales directos. Atlético de Madrid (13): también necesitaba ganar a FK Bodø/Glimt y esperar ciertos resultados favorables de otros grupos para colarse en el Top-8.

(13): también necesitaba y esperar ciertos resultados favorables de otros grupos para colarse en el Top-8. El Athletic tenía opciones de acceder al Top-24 tras su victoria en la última jornada frente al Atalanta. Con ocho puntos y una victoria en San Mamés frente al Sporting le acercaba mucho al playoff de dieciseisavos, pero aún podría entrar en juego el goal average.

Solo Arsenal y Bayern de Múnich tenían su pase asegurado al Top-8.