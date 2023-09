Actualizan la previsión del precio del aceite de oliva

Llegan nuevas pero no mejores noticias acerca del escenario que se le abre al aceite de oliva no solo en nuestro país sino en toda Europa. Según se informa desde la empresa Deoleo, el precio que el consumidor tendrá que abonar por cada litro de aceite no va a descender, sino todo lo contrario.

La marca Deoleo es una de las mayores aceiteras de nuestro país y tras publicar los datos de producción y facturación del primer semestre del año, asegura que los meses restantes del año continuarán con una tendencia similar.

"Debemos seguir realizando subidas de precio a nuestros clientes, gestionando las promociones para mantener las cuotas y salvaguardando el margen unitario", asegura la marca. Según informaron, las pérdidas durante la primera mitad del año ascendieron a 9,7 millones de euros, una diferencia que se hace más notable si se compara con los 5,6 millones de beneficio en el mismo período del pasado año, lo que hace una diferencia de más de 15 millones de euros

Según informa Ignacio Silva, director general de la empresa, debido al encarecimiento y escasez de las materias primas, el consumo de aceite de oliva se ha disminuido en casi un 12% en nuestro país y en un 11,5% en Italia, siendo ambos países los principales productores del mundo.

Esto ha provocado que entre junio de 2022 y junio de 2023, la inflación se haya traducido en un aumento del 93% en el precio en origen del aceite de oliva virgen extra y en un 89% en aceite virgen. Y si estos datos parecen alarmantes, "la segunda mitad del año será incluso más retadora", aseguran desde Deoleo, que también avisan de que la producción mundial se ha reducido en un 27%, mientras que en Europa lo ha hecho en un 40%.

Por ello, pensar en un descenso de los precios del aceite se antoja casi una utopía, ya que según los cálculos que esta y otras empresas han realizado, el litro podría alcanzar los 13.14 euros, tal y como recoge Expansión.