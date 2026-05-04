Bizum cambia las normas y, a partir de mayo, se podrá usar para pagar con el móvil en supermercados, farmacias y tiendas físicas

Desde su entrada en funcionamiento en el año 2016, Bizum, según señala su propio sitio web, acumula en España 29,5 millones de usuarios activos y un total de 4.210 millones de transacciones realizadas. Además, en estos momentos está presente en 90.000 comercios online.

Y esas cifras (ya de por sí elevadas) podrían aumentar muy pronto, ya que Bizum va a apostar por convertirse también en un medio de pago habitual en supermercados, farmacias y tiendas físicas.

Tal y como informa El País, la plataforma, a partir de la tercera semana de mayo, dará el salto a los comercios físicos con el objetivo de abrirse hueco en un segmento de mercado dominado hasta el momento por grandes multinacionales como Visa, Mastercard, Apple Pay o Google Pay.

En declaraciones al citado medio, Martín Azcue, director de desarrollo de negocio de Bizum, ha destacado que "el objetivo de Bizum siempre ha sido convertirse en el medio de pago preferido en España. Es la culminación de un proceso en el que hemos ido lanzando y consolidando sucesivos casos de uso para cubrir todas sus necesidades de pago".

Implantación gradual: cada banco decidirá

La implantación de esta nueva función de Bizum, aunque comenzará en la tercera semana de este mes de mayo, tendrá lugar de manera gradual. Será cada banco el que decida cuándo activa el nuevo servicio para clientes y comercios.

"El ritmo de adopción lo establecerá cada entidad y dependerá de la intensidad o de lo agresivo que quiera ser cada uno porque va a ser una herramienta de captación de clientes", indican fuentes del sector bancario a El País.

En ese sentido, cabe destacar que a diferencia de lo que ocurría hasta el momento, el pago con Bizum en tiendas físicas reportará ganancias a las entidades bancarias. Al igual que sucede con los pagos con tarjeta, los bancos recibirán de los comercios una pequeña comisión por cada operación.