El cofundador de Netflix jamás responde al trabajo después de las 5 de la tarde un día a la semana para "mantener la cordura"

Mantener el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal es una de las claves para ser feliz y no quemarse en el trabajo. Aunque hay numerosos altos directivos que defienden que para obtener buenos resultados a nivel profesional es necesario trabajar 24/7, existen ciertos ejecutivos que rechazan frontalmente ese pensamiento.

Uno de esos casos es el de Marc Randolph, cofundador de Netflix, quien, en una publicación en LinkedIn, ha destacado que "he trabajado duro durante toda mi carrera para mantener el equilibrio entre mi vida y mi trabajo".

Un buen ejemplo de ello es lo que Randolph hace una vez a la semana: no responder a nada relacionado con la empresa (sin importar lo importante que pueda llegar a ser) más allá de las 5 de la tarde.

"Durante más de treinta años, tenía un límite estricto los martes. Lloviera o hiciera sol, salía exactamente a las 5 de la tarde y pasaba la noche con mi mejor amigo. Íbamos al cine, cenábamos o simplemente íbamos juntos a mirar escaparates al centro", ha explicado el cofundador de Netflix.

Marc Randolph ha dejado claro que esa tarde libre de cada martes para desconectar del trabajo era totalmente sagrada y "nada se interponía en eso", ni siquiera la más profunda de las crisis.

"Ni reuniones, ni conferencias telefónicas, ni preguntas o solicitudes de última hora. Si tenías algo que decirme el martes por la tarde a las 16:55, más te valía decirlo de camino al aparcamiento. Si había una crisis, la resolvíamos antes de las 17:00", ha precisado Randolph.

El cofundador del conocido servicio de streaming, además, ha resaltado que esa decisión ni mucho menos le ha restado productividad, más bien todo lo contrario. "Esas noches de los martes me mantuvieron cuerdo. Y me permitieron poner en perspectiva el resto de mi trabajo", ha asegurado Marc Randolph.