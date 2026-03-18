La Armada de EEUU encalla un buque de 206 metros en el mar Arábigo por un atajo de 18 kilómetros: sonaba música en el puente, ignoraron las alarmas y los daños superaron los 20 millones de dólares

Las decisiones a bordo de un barco no deben tomarse a la ligera. De lo contrario, pueden ocurrir graves incidentes como el que afectó al buque cisterna de reabastecimiento estadounidense USNS Big Horn en el norte del mar Arábigo en septiembre de 2024.

La embarcación, de nada más y nada menos que 206 metros de eslora, encalló después de que el capitán decidiera tomar un atajo que ahorraba 18 kilómetros de trayecto a través de aguas peligrosas debido a su poca profundidad.

Ahora, Business Insider ha hecho pública la investigación que la Armada de EEUU ha llevado a cabo acerca del suceso. Y una las principales conclusiones de las pesquisas es que "el incidente era evitable".

En ese sentido, desde la Armada de EEUU apuntan a que no se prestó atención suficiente por parte de la tripulación, ya que "en el puente de mando se oía música mientras los marineros pasaban por alto importantes advertencias de navegación".

De hecho, en la investigación se destaca que "durante el trayecto, el sistema del barco activó las alarmas de seguridad. Estas se silenciaron, pero presentaban señales visuales; no hay indicios de que fueran activadas".

El accidente se debió a "una serie de decisiones erróneas"

Basándose en los citados hechos, en el informe de la Armada de EEUU se expresa que el accidente tuvo lugar como resultado de "una serie de decisiones erróneas, el incumplimiento de los procedimientos, la aplicación de técnicas de navegación en mar abierto a aguas restringidas y la falta de un cálculo adecuado de los riesgos".

El atajo tomado por el capitán del buque cisterna de reabastecimiento USNS Big Horn le ha acabado saliendo muy caro a la Armada de EEUU: 20,4 millones de dólares (unos 17,7 millones de euros, al cambio actual).

En concreto, el desglose de la factura a la que ha tenido que hacer frente la Armada de EEUU es el siguiente: