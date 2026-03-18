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La Armada de EEUU encalla un buque de 206 metros en el mar Arábigo por un atajo de 18 kilómetros: sonaba música en el puente, ignoraron las alarmas y los daños superaron los 20 millones de dólares
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La Armada de EEUU encalla un buque de 206 metros en el mar Arábigo por un atajo de 18 kilómetros: sonaba música en el puente, ignoraron las alarmas y los daños superaron los 20 millones de dólares

La investigación ha concluido que "el incidente era evitable".

Rafael Gómez
Rafael Gómez
El buque cisterna de reabastecimiento estadounidense USNS Big Horn
El buque cisterna de reabastecimiento estadounidense USNS Big HornHUM Images vía Getty Images

Las decisiones a bordo de un barco no deben tomarse a la ligera. De lo contrario, pueden ocurrir graves incidentes como el que afectó al buque cisterna de reabastecimiento estadounidense USNS Big Horn en el norte del mar Arábigo en septiembre de 2024.

La embarcación, de nada más y nada menos que 206 metros de eslora, encalló después de que el capitán decidiera tomar un atajo que ahorraba 18 kilómetros de trayecto a través de aguas peligrosas debido a su poca profundidad.

Ahora, Business Insider ha hecho pública la investigación que la Armada de EEUU ha llevado a cabo acerca del suceso. Y una las principales conclusiones de las pesquisas es que "el incidente era evitable".

En ese sentido, desde la Armada de EEUU apuntan a que no se prestó atención suficiente por parte de la tripulación, ya que "en el puente de mando se oía música mientras los marineros pasaban por alto importantes advertencias de navegación".

De hecho, en la investigación se destaca que "durante el trayecto, el sistema del barco activó las alarmas de seguridad. Estas se silenciaron, pero presentaban señales visuales; no hay indicios de que fueran activadas".

El accidente se debió a "una serie de decisiones erróneas"

Basándose en los citados hechos, en el informe de la Armada de EEUU se expresa que el accidente tuvo lugar como resultado de "una serie de decisiones erróneas, el incumplimiento de los procedimientos, la aplicación de técnicas de navegación en mar abierto a aguas restringidas y la falta de un cálculo adecuado de los riesgos".

El atajo tomado por el capitán del buque cisterna de reabastecimiento USNS Big Horn le ha acabado saliendo muy caro a la Armada de EEUU: 20,4 millones de dólares (unos 17,7 millones de euros, al cambio actual).

En concreto, el desglose de la factura a la que ha tenido que hacer frente la Armada de EEUU es el siguiente:

  • Remolque: 7,5 millones de dólares.
  • Servicios en Omán: 8,6 millones de dólares.
  • Descarga de combustible: 1,9 millones de dólares.
  • Gastos adicionales en EEUU: 2,4 millones de dólares.
Rafael Gómez
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Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

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