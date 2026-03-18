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Giro del Tribunal Supremo: anula dos cláusulas del convenio de Mercadona por "discriminatorias"
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Giro del Tribunal Supremo: anula dos cláusulas del convenio de Mercadona por "discriminatorias"

El Tribunal Supremo estima el recurso de un sindicato gallego contra varios puntos del convenio colectivo que la empresa cerró con CCOO o UGT.

Alberto R. Aguiar
Alberto R. Aguiar
Varios carritos de la compra en Mercadona.Getty Images

El BOE lo confirma. Sí, Mercadona ya le ha puesto fecha a la llegada de uno de sus mayores éxitos a todas sus tiendas, pero ahora también tendrá que asumir las nulidades de dos cláusulas de su convenio colectivo. Una, por "discriminar" con sus primas a trabajadores que cursaran baja por una enfermedad común. Otra, por sobredimensionar el papel que en realidad debe tener un comité intercentros a la hora de representar a la plantilla.

La Dirección General de Trabajo ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado la sentencia íntegra del Supremo, que se conoció en realidad a mediados del mes pasado. El duro mazazo a la firma de Juan Roig a la vista de todos. Fue la Confederación Intersindical Galega (CIG) la que inició el procedimiento contra la empresa y contra los otros firmantes del convenio, UGT, CCOO y el Sindicato Independiente de la Comunitat Valenciana (SI).

A la causa se adhirió el sindicato vasco ELA, pero en septiembre del año pasado la Audiencia Nacional desestimó la demanda. Casi dos años después el Supremo da un giro y también carpetazo al asunto recogiéndole el guante a los sindicatos que impugnaron el convenio: tienen razón en tres aspectos y en al menos dos de ellos el convenio tendrá que ver nulidades.

Las cláusulas que se eliminarán: bajas ante la prima y el comité intercentros

Uno de los aspectos que la sentencia del Supremo anula del convenio de Mercadona tiene que ver con una prima general por objetivos y permanencia que la compañía reparte "si los objetivos previstos se han cumplido" entre los trabajadores que reúnen una serie de requisitos. Uno de esos requisitos es llevar trabajando en la empresa más de tres meses del año anterior (el que se está evaluando).

El problema es que en ese cómputo de tiempo para reunir más de tres meses trabajando (y poder acceder a esa prima) el convenio colectivo rubricado por CCOO, UGT y SI determina que los períodos de baja por enfermedad común no cuentan. "La exclusión del incentivo por falta de cómputo de los períodos en situación de incapacidad temporal es discriminatoria", zanja el Alto Tribunal.

El otro aspecto que se tendrá que modificar del acuerdo colectivo tiene que ver con el papel del comité intercentros. Los comités intercentros son las representaciones colegiadas de los trabajadores. En grupos empresariales, estos comités aglutinan los delegados y los comités de las distintas empresas. El convenio establecía que el intercentros asumiría las funciones de los representantes de los trabajadores en aquellas tiendas en que no existiera tal.

La sentencia asume que no hay amparo para tal cosa. Tal y como demandaba la CIG, en aquellas empresas o establecimientos en los que no existiese una representación unitaria de los trabajadores y fuese necesario (porque se ha iniciado un despido colectivo, por ejemplo), los trabajadores tendrán derecho para celebrar una asamblea y decidir cómo quieren ser representados, sin necesidad de ser tutelados por el comité intercentros.

Los posibles aplazamientos de permisos de paternidad se verán caso a caso

En su argumentación, la sentencia también asume una de las demandas de la CIG frente al convenio de Mercadona. En el acuerdo, la empresa se reservaba el derecho a modificar el calendario para disfrutar de un permiso de paternidad en caso de que dos trabajadores lo hubiesen solicitado al mismo tiempo. 

El problema es que lo hacía con una fórmula que era muy ambigua, y la CIG entendía pertinente y urgente que ese artículo del convenio fuera más detallado, indicando en qué circunstancias Mercadona podría tener esa prerrogativa.

El Supremo asume que el texto del convenio puede ser insuficiente para entender que la empresa pueda oponerse a las fechas de los permisos de paternidad de sus empleados, pero eso no lo convierte en nulo. "Estamos ante un problema de interpretación", asume, "que habrá de dilucidarse con motivo de los litigios de aplicación", es decir, caso a caso y demanda a demanda.

Alberto R. Aguiar
Alberto R. Aguiar
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Mi trabajo no es solo contarte las noticias, sino explicarte cómo te afectan o por qué deberían importarte. Me verás escribiendo de todo, pero con especial debilidad por la política, lo social y lo tecnológico.



Andaluz cosecha del 92. Vamos, como Curro de la Expo de Sevilla. Nací en Algeciras pero he vivido y trabajado en Málaga, Ceuta y, desde hace ya unos cuantos años, Madrid. Estudié Periodismo en la Universidad de Málaga y tengo un Máster en Periodismo Multimedia Profesional por la Complutense de Madrid.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de lo que me echen: ya he vivido unos cuantos eventos históricos. Tengo, eso sí, especial sensibilidad por temas relacionados con cómo la tecnología impacta en la sociedad: ciberseguridad, nuevas tendencias, grandes plataformas. 

 

 

Por supuesto, siempre tengo un ojo puesto en lo que pasa en el Congreso y en el Consejo de Ministros para explicar cómo las decisiones que toman los políticos nos afectan en el día a día. Y el otro ojo puesto en la calle, donde siempre debe estar el periodismo.

  

Mi trayectoria

Graduado en Periodismo por la Universidad de Málaga, aprendí de nuevas narrativas digitales con un Máster de la Complutense de Madrid. Pero donde me he bregado y convertido en el periodista en el que soy ha sido trabajando durante más de diez años en medios locales, especializados y generalistas.

 

 

Hice periodismo de investigación en una revista local de Málaga, fui responsable de web en El Faro de Ceuta, cubriendo la última hora en la ciudad autónoma. Aprendí de economía y finanzas en Bolsamanía para dar después el salto a la edición española de Business Insider, donde me convertí en editor de Política y reportero de Ciberseguridad: siempre atento a la industria, siempre atento al conflicto. Ahí fue cuando gané el VII Premio de Periodismo de Ciberseguridad que da la empresa ESET.

 

Antes de llegar a El HuffPost asumí durante meses la responsabilidad de coordinar a un equipo de jóvenes periodistas en el diario La Razón. Y ahora estoy aquí, con ganas de ayudarte a comprender la actualidad como un especialista.

 

 

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