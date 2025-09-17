¿Cuándo se dejarán de vender cigarrillos? La sorprendente previsión de Philip Morris

Massimo Andolina, presidente de la tabaquera Philip Morris en Europa, durante la presentación del balance económico de la compañía, el 17 de septiembre de 2025, en Bruselas.

Casi una cuarta parte de la población de la Unión Europea (UE) es fumadora, dice el Eurobarómetro más reciente. En España, detalla el Ministerio de Sanidad, son diez millones de personas las que consumen tabaco, un 23%. La adicción está ahí, aunque los hábitos están cambiando, en lo que se toma y en cómo se toma. Es lo que ha explicado esta mañana en Bruselas (Bélgica) Philip Morris International (PMI), la mayor empresa tabaquera del mundo, que en el marco de la presentación de su huella económica en los Veintisiete ha echado también la vista al futuro. Sus conclusiones son sorprendentes.

Massimo Andolina, el presidente de la compañía en Europa, ha expuesto que es tan vertiginoso el proceso que va del cigarro convencional al electrónico, los vapeadores o las bolsas de nicotina que hay países de la Unión donde, en la última década, ya se ha logrado reducir el consumo de cigarros por encima del 46% de media, una cifra que supera el 60% en estados como Suecia. Con la velocidad a la que va el giro, cree que "en 10 años ya va a haber países de la UE donde esta empresa no va a vender cigarrillos". No será en toda la Unión, pero sí cree que la previsión es válida para una veintena.

Para ello, sostiene, debe darse una oportuna conjunción planetaria: que calen más en la sociedad las alternativas al tabaco de siempre, con más "conocimiento", y que haya "reguladores y Gobiernos que lo faculten". "Hay que buscar un equilibrio en la transición a otros productos sin dañar consensos", defiende. "Sí, se puede hacer", ha sido su conclusión final.

Hasta llegar al momento en el que no se vendan cajetillas porque el público no las pida queda un camino "complejo", de ahí que su intervención -números aparte- se haya centrado en reclamar a la UE más colaboración, "un diálogo constructivo" que vaya en la línea de las recomendaciones hechas por Mario Draghi, exprimer ministro de Italia, antiguo presidente del Banco Central Europeo y gurú comunitario de lo por venir, cuyo informe económico presentado hace un año se ha convertido en una hoja de ruta preferente para la Comisión. "Nadie debe ser excluido de la mesa", reclama. "Necesitas al sector privado", defiende.

Andolina tenía a derecha y a izquierda los datos de su empresa en Europa en el periodo comprendido entre 2019 y 2023 apara apoyar su exigencia: PMI genera un impacto económico con su actividad UE de casi 290.000 millones de euros, apoya cerca de un millón de puestos de trabajo (21.500 directos), invierte 19.600 millones en proveedores que son pymes y dedica 2.300 más a I+D (investigación + desarrollo). En exportaciones, ha generado en la UE 33.000 millones de euros, añade el informe elaborado por la consultora EY-Parthenon.

Un detalle en el que el italiano ha puesto especial énfasis es el hecho de que Philip Morris, por su cuenta, aporta en torno al 0,40% del PIB de la Unión, con oscilaciones pequeñas de una o dos décimas dependiendo del año, al nivel de "algunos países de mediano tamaño" del club comunitario. Por eso, en su comunicado de prensa, la firma habla de sí misma como "contribuidor estratégico a la competitividad, la innovación y la resiliencia industrial de Europa".

En su intervención, ha defendido que hay que "estimular el bienestar" de las sociedades europeas y que eso incluye, por ejemplo, reconocer que hay millones de ciudadanos que fuman y a los que hay que buscar soluciones o alternativas. Aprovechando que el acto se celebraba en un museo de coches bruselense, ha dicho incluso que su deseo es ver los cigarrillos en un espacio similar, en un museo. "Nuestro futuro hacia un camino sin humo está impulsando un cambio real y positivo, potenciado por Europa: hoy en día, más del 40% de nuestros ingresos netos globales provienen de productos sin humos, fabricados en 15 de nuestras 19 fábricas europeas", incide.

"No tienes que querernos, pero sí reconocer que hay mucha gente que fuma y merece propuestas", ha remarcado, con retranca, pidiendo que no se deje que los ciudadanos queden "bloqueados" en viejos hábitos, como pasa con el coche eléctrico frente al de combustibles fósiles. No atender esa necesidad es "destruir" el bienestar del que hablaba. Habla de atención "urgente".

Valora que la Comisión Europea ha reconocido que los nuevos productos de tabaco son "diferentes" a los cigarrillos convencionales y eso hace que tengan "impuestos diferentes", pero pide más. Hasta ha ironizado con la adicción que unos tienen a la nicotina y otros a los "impuestos". "Llevamos mucho tiempo y planeamos seguir mucho más tiempo (en Europa). Las compañías crean bienestar, los gobiernos pueden crear las condiciones para ese bienestar", ha dicho sobre las legislaciones, como la española, que se están aprobando. Pide "pragmatismo" y "visión de futuro" para aumentar la colaboración púbico-privada en el sector, con un "impacto real". "Whatever it takes", o sea, todo lo que sea necesario.

Los grandes datos

Bart Deckers, representante de los analistas de EY-Parthenon en Bélgica, fue el encargado de desglosar los datos del informe (que tienes completo, en inglés, al final de este artículo), basado en datos internos de la compañía y en estadísticas externas, hasta de la CE.

En materia de exportaciones, Philip Morris informa de 33.400 millones de euros con destino a la UE en los cinco años estudiados (son 8.400 millones en el año más reciente del que hay datos procesados, el 2023). "El valor de las exportaciones de productos de tabaco calentado de PMI compite con los sectores tradicionales, si se compara con la cartera total de exportaciones de los países: casi iguala las exportaciones de aceite de oliva de Italia (2.200 millones de euros); equivale a la mitad de las exportaciones de trigo de Rumanía (2.000 millones), y supera el 50% de las exportaciones de queso feta de Grecia (735 millones)", se expone.

En cuanto al empleo, ese dato de un millón de puestos "respaldados" se desglosa como sigue: 21.488 empleos directos a tiempo completo, 80.437 indirectos, 30.214 inducidos y 674.801 puestos "relacionados con el comercio minorista".

Deckers destacó que la productividad laboral de la firma norteamericana es 2,9 veces superior a la media de la UE, comparado con el año 2023, con 51.450 millones de euros en contribución salarial total, 509.561 puntos de venta minorista que comercializan productos de PMI y 13.700 millones de euros en márgenes minoristas. El crecimiento anual de la inversión en la cadena de suministro es de más del 9%, ha habido 19.600 millones de euros invertidos en 45.000 proveedores pymes y 37 más en formación para los empleados.

"Las operaciones de PMI pagan directamente más de 2.000 millones de euros al año a los agricultores, lo que influye en un total de 10.500 millones de euros en salarios agrícolas", ahonda el dossier, en un contexto de transformación rural. En España, la compañía destaca las inversiones de conversión a secaderos de biomasa en Extremadura. "La compañía promueve un programa de buenas prácticas y ha iniciado proyectos pioneros, como convertir los primeros secaderos de tabaco de combustibles fósiles a biomasa, lo que subraya aún más su dedicación a la agricultura sostenible", indica el documento.

Además, se explica que en este lustro se han dedicado 43.400 millones de euros en inversiones totales de la UE, con iniciativas en agricultura digital, cadenas de suministro circulares o empleo juvenil, además de esos más de 2.300 millones de euros ya citados, invertidos en I+D en el continente, "impulsando la innovación y el avance científico".

En uno de los capítulos más espinosos, el de la contribución fiscal, la empresa anota hasta 181.300 millones de euros en ingresos fiscales generados para los Ejecutivos de la UE, 38.200 millones en el año más próximo. 143.100 millones de euros (más del 80% del total) procede de impuestos especiales, "que financian los presupuestos públicos destinados a programas sanitarios, climáticos y sociales".

Massimo Andolina concluye que, con estos datos, se aprecian "avances", pero va más allá: "el futuro sin humo se construye cada día, aquí mismo, en Europa".

