La FDA respalda las bolsas de nicotina como alternativa al tabaco de combustión y pide no caer en el error de la 'Prohibición'

Durante años, los especialistas en salud han discutido entre dos estrategias para abordar el consumo de tabaco y nicotina: la "reducción de daños" y la "abstinencia total". Entidades como la Campaign for Tobacco-Free Kids han promovido un enfoque basado en la restricción, siguiendo la premisa de "simplemente di no".

Sin embargo, numerosos expertos en salud pública han rechazado esta perspectiva, señalando que no tuvo éxito con el alcohol y es improbable que funcione con el tabaco. En su lugar, defienden medidas que faciliten la transición de los fumadores desde "productos de tabaco combustibles" (cigarrillos) hacia alternativas de menor riesgo, como los cigarrillos electrónicos, el vapeo o las bolsas de nicotina.

Bajo la administración de Biden, la FDA evitó dar luz verde a productos alternativos al tabaco, lo que evidenciaba una inclinación hacia una postura más restrictiva. No obstante, la aprobación el pasado 16 de enero de las bolsas de nicotina Zyn, junto con las declaraciones de la anterior administración de Trump sobre reformar el organismo, sugieren que la estrategia de "reducción de daños" podría estar cobrando relevancia.

Según la FDA, esta decisión "basada en la ciencia" respalda la idea de que las bolsas de nicotina Zyn representan "una mejor alternativa para los adultos" que consumen tabaco o buscan dejarlo.

Michael Siegel, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts, valora esta medida como un avance positivo y un indicio de un cambio en la política de la FDA.

"En la escala de riesgo, esto está probablemente en el nivel más bajo", afirmó Siegel. "Si pasas de los parches de nicotina a los cigarrillos electrónicos, al tabaco sin combustión, luego al tabaco calentado y finalmente a los cigarrillos convencionales, el riesgo aumenta drásticamente, y estos productos son probablemente los más seguros porque no solo carecen de tabaco y combustión, sino que ni siquiera generan calor como los cigarrillos, lo que minimiza la posibilidad de sustancias químicas dañinas".

Las bolsas de nicotina Zyn no contienen tabaco ni producen humo. Se colocan entre la encía y el labio superior y están compuestas por nicotina en polvo, edulcorantes, aromatizantes y otros aditivos de calidad alimentaria. Quienes apoyan la prohibición sostienen que el uso de tabaco ha disminuido socialmente y que con el tiempo desaparecerá, por lo que creen que no deberían permitirse nuevos productos relacionados con la nicotina.

Los defensores de la reducción de daños responden que, aunque el tabaquismo ha disminuido en las últimas décadas, alrededor de 30 millones de personas en Estados Unidos siguen fumando. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el consumo de tabaco sigue siendo la principal causa evitable de enfermedades y muertes en el país.

"El tabaquismo causa más de 480.000 muertes cada año en Estados Unidos", señala el organismo, que estima que en 2018 supuso un coste de más de 600.000 millones de dólares para el país.

En este contexto, "la decisión de la FDA reconoce el papel que Zyn puede desempeñar en la protección de la salud pública al ayudar a las personas a cambiar de los cigarrillos y otros productos tradicionales de tabaco", indicó Tom Hayes, presidente de Swedish Match North America.

Las organizaciones contrarias a estos productos mantienen su postura. La American Lung Association advirtió que "las bolsas contienen altos niveles de nicotina, que es increíblemente adictiva y perjudicial para los jóvenes en cualquier forma".

Aunque la mayoría de los expertos en salud pública no respaldan el consumo de nicotina, los partidarios de la reducción de daños argumentan que el problema no radica en la nicotina en sí, sino en los compuestos tóxicos liberados al quemar los cigarrillos. Siegel destacó que cualquier fumador que opte por alternativas más seguras representa un progreso en salud pública.

"Me resulta incomprensible que organizaciones como American Lung Association se opongan a ayudar a los fumadores a abandonar el producto más letal para pasarse a opciones mucho más seguras", señaló Siegel.

Mientras tanto, Philip Morris International, que compró Swedish Match en 2022, ha informado de que está ampliando su producción en Estados Unidos, lo que supone la generación de empleo e ingresos en estados como Kentucky y Colorado.

Por su parte, Jeff Stier, del Consumer Choice Center, opina que la autorización de Zyn por parte de la FDA también tiene implicaciones económicas y podría facilitar la llegada de más alternativas al tabaco.

"El mayor beneficio económico es la reducción de los costes sanitarios al lograr que la gente deje los cigarrillos", aseguró Stier. "Aunque al Estado niñera no le guste, siempre habrá personas que elijan consumir nicotina, y desde la perspectiva de la salud pública, debemos asegurarnos de que tengan acceso a productos de menor riesgo en lugar de los cigarrillos. La FDA todavía tiene mucho trabajo por hacer en la aprobación de productos más seguros en diversas categorías".