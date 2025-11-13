Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Cyprien, francés de 23 años que cobra 3.000 euros, tras saber lo que ganaría en España por su trabajo: "Estas cifras son bastante alarmantes"
Cyprien, francés de 23 años que cobra 3.000 euros, tras saber lo que ganaría en España por su trabajo: "Estas cifras son bastante alarmantes"

"No tenía ni idea de que existiera tal diferencia, estoy bastante sorprendido", ha destacado el trabajador.

Una bandera de España junto a una bandera de Francia
Una bandera de España junto a una bandera de FranciaOleksii Liskonih / iStockphoto vía Getty Images

La principal patronal de Francia, MEDEF, ha elaborado una herramienta en la que se compara la diferencia entre el salario bruto y neto en Francia y en otros países vecinos, como es el caso de España.

Por lo tanto, en el simulador se puede comprobar qué parte del salario bruto va a parar a las cuentas bancarias de los trabajadores y qué otra parte se destina a pagar impuestos o cotizaciones sociales.

La cadena de televisión más importante de Francia, TF1, ha decidido salir a la calle para enseñarle a los trabajadores cuánto ganan en Francia en comparación con lo que obtendrían en España o en Italia.

En el reportaje se le muestra a Cyprien, un empleado francés de 23 años que cobra 3.000 euros brutos, que su sueldo neto es de 2.370 euros. En cambio, en Italia su salario neto se incrementaría en 350 euros y en España aumentaría hasta 436 euros.

En ese sentido, el joven francés ha indicado, en declaraciones a la mencionada televisión, que "nuestro sistema está bien diseñado, estamos contentos de que nos proteja y nos dé seguridad en muchos aspectos".

"Ahora bien, sí, las cifras son bastante alarmantes. No tenía ni idea de que existiera tal diferencia, estoy bastante sorprendido", ha añadido el trabajador francés al conocer lo que ganaría en España y en Italia por su trabajo.

No obstante, cabe destacar que el salario medio en España es considerablemente inferior que en Francia, por lo que es probable que desempeñando la misma labor en España no llegaría a alcanzar esa remuneración de 3.000 euros brutos.

En cualquier caso, Fabrice Le Saché, vicepresidente de MEDEF, ha lamentado que "por un lado, tenemos a los empleados que dicen que ya no pueden salir adelante, que hay problemas de poder adquisitivo, que el trabajo no compensa" y "por otro lado, tenemos empresas que no dejan de pagar cada vez más. Por lo tanto, hay un problema en medio. Y ese problema en medio son las cotizaciones salariales y patronales, que no dejan de dispararse".

Rafael Gómez
Rafael Gómez
Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 