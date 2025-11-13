Cyprien, francés de 23 años que cobra 3.000 euros, tras saber lo que ganaría en España por su trabajo: "Estas cifras son bastante alarmantes"

La principal patronal de Francia, MEDEF, ha elaborado una herramienta en la que se compara la diferencia entre el salario bruto y neto en Francia y en otros países vecinos, como es el caso de España.

Por lo tanto, en el simulador se puede comprobar qué parte del salario bruto va a parar a las cuentas bancarias de los trabajadores y qué otra parte se destina a pagar impuestos o cotizaciones sociales.

La cadena de televisión más importante de Francia, TF1, ha decidido salir a la calle para enseñarle a los trabajadores cuánto ganan en Francia en comparación con lo que obtendrían en España o en Italia.

En el reportaje se le muestra a Cyprien, un empleado francés de 23 años que cobra 3.000 euros brutos, que su sueldo neto es de 2.370 euros. En cambio, en Italia su salario neto se incrementaría en 350 euros y en España aumentaría hasta 436 euros.

En ese sentido, el joven francés ha indicado, en declaraciones a la mencionada televisión, que "nuestro sistema está bien diseñado, estamos contentos de que nos proteja y nos dé seguridad en muchos aspectos".

"Ahora bien, sí, las cifras son bastante alarmantes. No tenía ni idea de que existiera tal diferencia, estoy bastante sorprendido", ha añadido el trabajador francés al conocer lo que ganaría en España y en Italia por su trabajo.

No obstante, cabe destacar que el salario medio en España es considerablemente inferior que en Francia, por lo que es probable que desempeñando la misma labor en España no llegaría a alcanzar esa remuneración de 3.000 euros brutos.

En cualquier caso, Fabrice Le Saché, vicepresidente de MEDEF, ha lamentado que "por un lado, tenemos a los empleados que dicen que ya no pueden salir adelante, que hay problemas de poder adquisitivo, que el trabajo no compensa" y "por otro lado, tenemos empresas que no dejan de pagar cada vez más. Por lo tanto, hay un problema en medio. Y ese problema en medio son las cotizaciones salariales y patronales, que no dejan de dispararse".