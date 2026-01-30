Una buena forma de arrancar el año: el IPC se modera cinco décimas y cae hasta el 2,4%

Una pequeña alegría para comenzar 2026. El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha registrado una moderación de cinco décimas en el mes de enero. Un caída que deja el indicar en el 2,4%, el nivel más bajo desde el pasado mes de junio.

Y decimos que supone una alegría, ya que para aquellos a los que les toque renovar el contrato de alquiler con el dato de este mes de enero, y no cumplan las condiciones con el índice de referencia (IRAV), su renta se incrementará un 0,5% menos que los que lo hicieron en diciembre.

Los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que esta moderación de cinco décimas se debe, en parte, a la bajada de los precios de los carburantes a los vehículos personales y la evolución de los precios de la electricidad.

Una tendencia a la baja

La tendencia con de la inflación está clara. La estadística, mes tras mes, está yendo a la baja tras alcanzar el pasado mes de octubre su nivel más alto en 16 meses, el 3,1% que volvió a encender las alarmas.

Esta nueva moderación hasta el 2,4% supone un camino a la baja en lo que a IPC se refiere:

Febrero 2025: 3%.

Marzo 2025: 2,3%.

Abril 2025: 2,2%.

Mayo 2025: 2%.

Junio 2025: 2,3%.

Julio 2025: 2,7%.

Agosto 2025: 2,7%.

Septiembre 2025: 3%.

Octubre 2025: 3,1%.

Noviembre 2025: 3%.

Diciembre 2025: 2,9%.

Enero 2026: 2,4%.

El objetivo del 2%

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado, según ha informado Europa Press, que el descenso de la inflación experimentado en enero es el más acusado desde marzo de 2025.

Destacan que refleja que los precios siguen moderándose, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de que la inflación se mantenga estable cerca del 2%. Esto, resalta Economía, "permite a las familias seguir ganando poder adquisitivo".

Pero eso es respecto al IPC interanual, ya que en la inflación subyacente, la que no cuenta con los alimentos elaborados ni productos energéticos, no hay tanta buena noticia. Por tercer mes consecutivo se ha mantenido en el 2,6%.

De confirmarse esta tasa del 2,6% para el mes de enero, la inflación subyacente se mantendría en su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó también en el 2,6%.

La mayor caída desde septiembre de 2024

Esa moderación del 0,4% en el IPC, en términos mensuales, supone la mayor caída desde septiembre de 2024, cuando sufrió un retroceso mensual más acusado, del 0,6%. Aunque todavía falta conocer los datos definitivos que se conocerán el próximo 13 de febrero.

Lo adelantado por el INE también refleja un recorte de cinco décimas de su tasa interanual del IPC armonizado en enero, hasta llegar al 2,5%. Lo que supone una variación mensual del -0,7%.