La infanta Sofia se deshace en arrumacos con los cachorros de la ONCE en su segundo acto en solitario 

La infanta Sofía, con uno de los perros de la ONCE

La lógica decía que la infanta Sofía asumiría un nuevo acto en solitario en la segunda edición de los premios de fotografía que llevan su nombre y con los que debutó de manera independiente en diciembre de 2024.

Sin embargo, Zarzuela no se ha pronunciado sobre estos premios y la hija pequeña de Felipe y Letizia ha reaparecido este viernes en las nuevas instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía. La infanta irá cogiendo poco a poco más peso en la agenda institucional y con este acto recoge el testigo de su abuela, la reina Sofía.

La infanta Sofía, a su llegada a las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía GTRES

La infanta ha llegado a las once y media de la mañana al nuevo hospital del Centro de Cría y Adiestramiento de la fundación en Boadilla del Monte. Sofía ha inaugurado estas instalaciones, donde se criarán alrededor de 175 perros que posteriormente servirán de guía para personas ciegas o con alguna discapacidad visual.

Durante su visita, la infanta Sofía se ha interesado por el funcionamiento del centro, donde ha podido conocer tanto a canes adultos como a algún cachorro al que ha dedicado varios arrumacos en una zona de juegos de las instalaciones.

La infanta Sofía, con un cachorro EFE

Para conmemorar esta inauguración, se ha colocado una placa en honor a la infanta Sofía. Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, ha agradecido a la Corona su apoyo a la institución, que ha contado con el respaldo de la reina Sofía desde hace décadas.

Incorporación paulatina a la agenda institucional

La infanta Sofía ha viajado para este acto desde Lisboa, donde está estudiando el primer curso de su carrera en Ciencias Políticas y Relaciones Públicas en el Forward College. La benjamina de la familia real se había dejado ver por última en el funeral de Irene de Grecia en Atenas, donde se reunió con varios de sus primos como Victoria Federica o Pablo, Irene y Miguel Urdangarin.

Sofia, con la placa junto al presidente de la Fundación ONCE, Miguel Carballeda. EFE

Por ahora, la hermana de Leonor todavía no es parte activa de la agenda institucional pero se espera que, especialmente después de su etapa universitaria, ejerza una labor de apoyo a los reyes y la princesa de Asturias.

El 6 de enero a algunos les sorprendió que la infanta no estuviera en la Pascua Militar debido a su mayoría de edad. Sin embargo, El HuffPost se puso en contacto con casa real para conocer el motivo de la ausencia, ante lo que La Zarzuela indicó que la infanta Sofía no había acudido en años anteriores, y que para este 2026 se ha seguido el mismo criterio.

La infanta Sofía, a su llegada al acto GTRES

Para esta ocasión, la infanta Sofía ha sido fiel a su estilo y ha apostado por un look sencillo, con unos vaqueros cómodos y unas botas negras. En la parte superior, la hija pequeña de Felipe y Letizia ha lucido un jersey negro con una americana gris.