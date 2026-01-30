Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La infanta Sofia se deshace en arrumacos con los cachorros de la ONCE en su segundo acto en solitario
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

La infanta Sofia se deshace en arrumacos con los cachorros de la ONCE en su segundo acto en solitario 

La hija pequeña de Felipe y Letizia ha visitado las nuevas instalaciones de Fundación ONCE del Perro Guía. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
La infanta Sofía, con uno de los perros de la ONCE
La infanta Sofía, con uno de los perros de la ONCEEFE

La lógica decía que la infanta Sofía asumiría un nuevo acto en solitario en la segunda edición de los premios de fotografía que llevan su nombre y con los que debutó de manera independiente en diciembre de 2024.

Sin embargo, Zarzuela no se ha pronunciado sobre estos premios y la hija pequeña de Felipe y Letizia ha reaparecido este viernes en las nuevas instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía. La infanta irá cogiendo poco a poco más peso en la agenda institucional y con este acto recoge el testigo de su abuela, la reina Sofía. 

La infanta Sofía, a su llegada a las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía
  La infanta Sofía, a su llegada a las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro GuíaGTRES

La infanta ha llegado a las once y media de la mañana al nuevo hospital del Centro de Cría y Adiestramiento de la fundación en Boadilla del Monte. Sofía ha inaugurado estas instalaciones, donde se criarán alrededor de 175 perros que posteriormente servirán de guía para personas ciegas o con alguna discapacidad visual.

Durante su visita, la infanta Sofía se ha interesado por el funcionamiento del centro, donde ha podido conocer tanto a canes adultos como a algún cachorro al que ha dedicado varios arrumacos en una zona de juegos de las instalaciones. 

La infanta Sofía, con un cachorro
  La infanta Sofía, con un cachorroEFE

Para conmemorar esta inauguración, se ha colocado una placa en honor a la infanta Sofía. Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, ha agradecido a la Corona su apoyo a la institución, que ha contado con el respaldo de la reina Sofía desde hace décadas. 

Incorporación paulatina a la agenda institucional 

La infanta Sofía ha viajado para este acto desde Lisboa, donde está estudiando el primer curso de su carrera en Ciencias Políticas y Relaciones Públicas en el Forward College. La benjamina de la familia real se había dejado ver por última en el funeral de Irene de Grecia en Atenas, donde se reunió con varios de sus primos como Victoria Federica o Pablo, Irene y Miguel Urdangarin. 

Sofia, con la placa junto al presidente de la Fundación ONCE, Miguel Carballeda.
  Sofia, con la placa junto al presidente de la Fundación ONCE, Miguel Carballeda.EFE

Por ahora, la hermana de Leonor todavía no es parte activa de la agenda institucional pero se espera que, especialmente después de su etapa universitaria, ejerza una labor de apoyo a los reyes y la princesa de Asturias. 

El 6 de enero a algunos les sorprendió que la infanta no estuviera en la Pascua Militar debido a su mayoría de edad. Sin embargo, El HuffPost se puso en contacto con casa real para conocer el motivo de la ausencia, ante lo que La Zarzuela indicó que la infanta Sofía no había acudido en años anteriores, y que para este 2026 se ha seguido el mismo criterio. 

La infanta Sofía, a su llegada al acto
  La infanta Sofía, a su llegada al actoGTRES

Para esta ocasión, la infanta Sofía ha sido fiel a su estilo y ha apostado por un look sencillo, con unos vaqueros cómodos y unas botas negras. En la parte superior, la hija pequeña de Felipe y Letizia ha lucido un jersey negro con una americana gris. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck