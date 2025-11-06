De máximo en máximo y alquilo porque me toca: el precio de la vivienda crece un 2,3% en España y supera su mayor cifra histórica

El sinvivir crece. El precio medio de la vivienda sigue disparado trimestre tras trimestre y según los datos de la 'Estadística Registral Inmobiliaria' del tercer trimestre del Colegio de Registradores, la cifra ha crecido un 2,3% en esos tres meses.

Pero la cosa no ha quedado ni mucho menos ahí. El precio de la vivienda usada ha registrado un ascenso del 2,7%, hasta los 2.275 euros por metro cuadrado, mientras que el de la vivienda nueva se ha encarecido un 0,7%, con 2.412 euros. Dos datos que no se habían visto y que suponen un nuevo máximo histórico.

Las cifras publicadas por el Colegio de Registradores también recogen que el Índice de Precios de Vivienda de Ventas Repetidas (IPVVR) ha registrado un nuevo máximo histórico. En gran parte, su crecimiento trimestral del 3,4%. Un resultado total que se sitúa un 26% por encima de los niveles de la burbuja inmobiliaria de 2007. Casi nada.

Los datos, en mitad de la legislatura de la vivienda, -o eso se decía-, sigue aumentando. En concreto, 15 comunidades autónomas y 41 provincias han registrado un incremento trimestral. Los mayores precios medios se sitúan en la Comunidad de Madrid, con 4.112 euros por metro cuadrado, Islas Baleares, con 4.096 euros, y País Vasco, con 3.274 euros.

Las capitales de provincia con mayores precios medios han sido San Sebastián (5.962 euros), Madrid (5.157 euros), Barcelona (4.719 euros), Palma (3.996 euros) y Bilbao (3.353 euros).

Precios disparados y compras en crecimiento

Con los precios en máximos, lo que sorprende es que el número de compraventas de vivienda no ha dejado de crecer. En el tercer trimestre de 2025 se ha incrementado un 1,9%, su segundo mayor resultado en dicho periodo desde 2007.

En los últimos doce meses se han registrado 699.638 compraventas, con un incremento interanual del 17,7%. De las cuales, 548.521 han sido compraventas en vivienda usada, lo que supone un crecimiento interanual del 15%. En vivienda nueva se han alcanzado las 151.117 compraventas, con un incremento del 29,1%.

Uno de los datos que llama la atención es que la demanda extranjera de vivienda parece haberse reducido ligeramente. Pese a ello, ocho comunidades han registrado incrementos. Los porcentajes más altos se han alcanzado en Islas Baleares (29,5%), Comunidad Valenciana (27%), Canarias (25,3%), Región de Murcia (21,9%), Cataluña (15,1%) y Andalucía (13%).