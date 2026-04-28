Las 20 ciudades donde se prevé mayor negocio con la vivienda si cae la prórroga del alquiler

Si todo va sobre el guion —sin entrar en el género de la película—, este martes el Congreso tumbará cualquier atisbo de posibilidad de que se convalide el real decreto-ley que contiene la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año y el tope a la subida del precio de los alquileres. Ocurrirá con la oposición anunciada de Partido Popular, Vox, Junts, posiciones a las que esta mañana se ha sumado el Partido Nacionalista Vasco (PNV), advirtiendo de su abstención.

Y eso dejará aún mayor vía libre a una dinámica que auguran buena parte de estudios, informes y encuestas: habrá una mayor retirada de vivienda del mercado tradicional del alquiler en favor de la venta o de otros modelos o prácticas, como el alquiler de temporada, el alquiler por habitaciones o el alquiler turístico. Pero, ¿cómo de probable es que se materialice uno de los mayores temores de los inquilinos que se preguntan si su nuevo contrato estará actualizado a precios de un mercado desbocado?

Un reciente estudio de Idealista Data da muchas pistas sobre ello, al apuntar cuáles son las principales ciudades españolas en las que hay una mayor presión de demanda de compra de inmuebles frente a la propia oferta disponible. En este sentido, el trabajo funciona como un termómetro que recoge dónde es más grande la brecha existente entre aquellos que quieren comprar y lo que hay en el mercado, a lo largo de este primer trimestre de 2026.

El 'top 20' de las ciudades españolas con más demanda de compra de vivienda

De esta forma, y según los datos del estudio que ha analizado aquellas localidades españolas con un mínimo de 1.300 anuncios publicados entre los pasados meses de enero y marzo, el ranking lo componen, sobre todo, las grandes urbes y metrópolis nacionales a las que se suman capitales de provincia. ¿Quiere decir que los puestos de esta clasificación también responden a los precios medios más elevados en el mercado? No, se trata de aquellas ciudades donde hay más presión o interés por comprar, pero no necesariamente se tiene que traducir en ello.

Por ejemplo, el 'top 1' se corresponde con uno de los espacios donde mayor presión del mercado de vivienda existe en la actualidad. Lo lidera la capital española, Madrid, pero le sigue una ciudad que ha sido clave en las inversiones registradas en los últimos años, al configurarse como un punto clave del nuevo desarrollo urbanístico y de un enclave logístico. Se trata de la ciudad del viento, Zaragoza, que se sitúa incluso por encima de València o de Las Palmas de Gran Canaria, en la tercera y quinta plaza, respectivamente.

También despuntan otras ciudades por encima de las grandes capitales, como es el caso de Hospitalet de Llobregat, que supera en este ranking a la propia Barcelona. La sexta plaza tampoco es para la ciudad condal, situándose Valladolid con mayor presión de demanda de personas que tratan de comprar un inmueble.

Madrid: 608.438€ Zaragoza: 235.147€ València: 323.423€ Las Palmas de Gran Canaria: 302.281€ Hospitalet de Llobregat (Barcelona): 195.620€ Valladolid: 232.415€ Barcelona: 468.276€ Vitoria-Gasteiz: 319.591€ Sevilla: 278.428€ A Coruña: 335.924€ Bilbao (Bizkaia): 368.026€ Badalona (Barcelona): 200.606€ Santander: 297.714€ Gijón: 283.820€ Oviedo: 250.244€ Terrasa (Barcelona): 211.445€ Almería: 187.471€ San Sebastián-Donosti (Guipuzkoa): 684.352€ Tarragona: 269.127€ Palma de Mallorca: 806.491€

El 'top 10' de las localidades con precios más caros cerca a Alicante, Málaga y las islas

Efectivamente, dentro del listado de localidades españolas con mayor demanda relativa de compra de vivienda hay plazas con valores millonarios, que exceden en gran medida a la propia capital de España o a la ciudad condal. La milla de oro de las compras del sector inmobiliario ha continuado teniendo su meca en la costa andaluza, en el Levante y en las islas Baleares hasta conformar este 'top 10' de municipios que van desde los casi 700.000 euros de precio medio a los cerca de dos millones y medio.

Por ejemplo, de las 84 localidades que figuran el listado elaborado por Idealista Data, hay 16 que se encuentran en la provincia alicantina. Le sigue otra plaza andaluza, Málaga con la capital provincial y ocho localidades más. La costa mediterránea continúa acaparando los siguientes indicadores. Son Barcelona y Murcia, con seis municipios cada una de ellas.

Benahavís (Málaga): 2,4 millones Marbella (Málaga): 1,77 millones Calviá (Baleares): 1,74 millones Sotogrande (Cádiz): 1,7 millones Altea (Alicante): 1,22 millones Xàbia-Jávea (Alicante): 985.000€ Palma de Mallorca: 806.000€ Estepona (Málaga): 796.000€ Adeje (Santa Cruz de Tenerife): 760.000€ Castell-Platja d'Aro (Girona): 696.418€