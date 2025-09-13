Del España se rompe al España la rompe: por qué es una buena noticia que S&P haya elevado la calificación de España

Puede parecer un dato más, llamar poco la atención o, simplemente, no saber de qué se trata. Pero la decisión de este viernes de la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's Global (S&P) sobre la buena evolución económica de España es una buena noticia para todos- también para los que repiten un día sí y otro también de que España se rompe-.

Lejos de la visión catastrofista de algunos sobre la reforma laboral de 2022- que decían que destruiría decenas de miles de puestos de trabajo-, España se ha consolidado como el país que sigue liderando el crecimiento en Europa.

Después de la dura pandemia del covid, los fondos europeos y la reactivación del turismo han provocado un efecto positivo, con un crecimiento económico español fuerte. Algo que ha hecho que desde S&P hayan decidido este viernes elevar el rating de España a 'A+'.

"Reflejo de la fortaleza" de la economía española

Habrá quien piense que el término 'A+' es un grupo sanguíneo, lenguaje de programación, una batería de litio o- incluso- un rapero estadounidense, Andre Levins. Pero no, es la calificación que la agencia de calificación crediticia ha otorgado a España por estar haciendo bien las cosas.

El 'A+' significa un notable alto para la economía española. En el informe publicado este viernes, se destaca la "perspectiva estable" y ponen en valor el fuerte crecimiento, el impacto de la inmigración, así como la "protección" por las consecuencias derivadas de los aranceles de Estados Unidos.

La agencia prevé que el crecimiento económico de España alcance el 2,6%, lo que supone "tres veces la media de la zona europea", favorecida por "la inmigración- principalmente la procedente de América Latina-, la actividad inversora y las reformas estructurales previas", que han contribuido al "crecimiento del empleo y la demanda interna".

El encargado de dar las "buenas noticias económicas" ha sido el propio ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. En un vídeo grabado desde una estación de tren de Japón- no como hizo Lolita en la estación de tren de Salamanca-, ha dado a conocer los detalles.

"La agencia de calificación Standard & Poor's ha mejorado la calificación de nuestra deuda, confirmando el gran desempeño y las buenas perspectivas de la economía española para los próximos años", ha contado.

Carlos Cuerpo ha justificado que esa nota es "una referencia clave en los mercados financieros". "Esta mejora en la calificación es reflejo de la fortaleza de nuestra economía que este año va a registrar, una vez más, el mayor crecimiento entre las economías avanzadas de todo el mundo", ha expresado.

"Un crecimiento impulsado por el consumo de los hogares y la creciente inversión privada, apoyada, también, con la llegada de fondos europeos", ha explicado, antes de poner en valor que es importante "porque influye en el coste al que nos financiamos".

¿En qué se traduce?

Vale, y la pregunta es, en qué beneficia realmente a España. Pues ese menor coste para que el Estado y las empresas se financien hace que España se ahorre unos 350 millones de euros en intereses por la deuda- que se dice pronto-.

"Una mejora en el rating se traduce en una mayor confianza en la economía, una mayor demanda en nuestra deuda y, por lo tanto, un menor coste para financiarnos tanto para el Estado, como para las empresas de nuestro país", ha explicado.

Cuerpo ha recordado que es una tendencia positiva desde hace varios años, ya que la prima de riesgo "está 20 puntos por debajo este año que el año pasado". "Esto va a suponer de un ahorro para el Estado de más de 350 millones de euros en el pago de intereses de la deuda", ha señalado.

No ha sido la única valoración positiva recientemente para España. Hace unas semanas, la entidad bancaria estadounidense Goldman Sachs publicó un análisis en el que destacaba cómo España se había convertido en "la economía de mayor crecimiento de Europa".

"España ha destacado por su sector de servicios de mayor valor añadido y presenta un impulso de crecimiento que se prevé que perdure durante varios años, según Goldman Sachs Research", aseguraron.

Como todo, el informe de S&P tiene una cara buena y también una no tan buena. Los expertos de la agencia crediticia apuntan a que la calificación puede bajarse si la situación presupuestaria y el contexto de "alta fragmentación política" revierten la tendencia actual. Reconocen que el PSOE lidera "una frágil coalición de gobierno minorista" y que, en ese punto, el "riesgo político persiste", aunque destaca que "es probable que la coalición de Gobierno se mantenga".

Con todo, la economía española se ha convertido en el estandarte de la zona europea, liderando un crecimiento que no parecer tener fin y que, pese a los aranceles de Donald Trump, parece que se está consolidando.