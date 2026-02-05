El BCE mantiene los tipos de interés al 2% porque espera que la inflación se estabilice en el medio plazo

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves en su sede de Frankfurt mantener los tipos de interés en toda la eurozona al 2% por quinta vez consecutiva. Según argumentan desde el Consejo de Gobierno, adoptan esta postura ya que esperan que la inflación "se estabilice en el objetivo del 2% a medio plazo".

Por ello, consideran que la mejor opción es no incrementar los tipos, ya que "la economía sigue mostrando capacidad de resistencia en un entorno mundial difícil". Asimismo, sostienen que "el bajo nivel de desempleo, la solidez de los balances del sector privado, la ejecución gradual del gasto público en defensa e infraestructuras y los efectos favorables de las anteriores bajadas respaldan el crecimiento".

Sin embargo, en el comunicado emitido, el BCE explica que "las perspectivas son aún inciertas, debido especialmente a la actual incertidumbre referida a las políticas comerciales globales y a las tensiones geopolíticas". Pese a todo, consideran que la mejor opción por el momento es mantenerlos.

En cualquier caso, aseguran que las posibles variaciones en este sentido se debatirán en las próximas reuniones, en las que se determinará "la orientación apropiada de la política monetaria". Con los datos sobre la mesa, el BCE cree que los datos económicos y financieros, así como la dinámica de inflación subyacente serán los factores que determinarán las próximas decisiones al respecto.

Así, los tipos de interés aplicables a la facilidad de depósito, a las operaciones principales de financiación y a la facilidad marginal de crédito se mantendrán sin variación en el 2.00%, el 2,15 % y el 2,40 %, respectivamente.