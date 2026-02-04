Un hombre de menos de 49 años de Alicante ingresa 3.225 euros mensuales de pensión

Con el inicio del año 2026, la edad legal de jubilación en España se ha incrementado en dos meses. En 2025, la cifra se encontraba en 66 años y 8 meses y ahora en 2026 ha aumentado hasta los 66 años y 10 meses.

Además, para poder recibir la totalidad de la base reguladora de la pensión al alcanzar la mencionada edad legal de jubilación es necesario haber cotizado un tiempo mínimo de 36 años y 6 meses.

También es posible poner fin a la vida laboral a los 65 años percibiendo el 100% de la pensión de jubilación. No obstante, para ello la Seguridad Social exige un periodo de cotización de al menos 38 años y 3 meses.

Teniendo en cuenta todas esas cifras, es cuanto menos llamativo que, según los datos de pensiones a fecha 1 de enero de 2026 consultados por El Debate, exista un hombre de menos de 49 años de Alicante que ingrese 3.225 euros mensuales de pensión.

En concreto, en los registros estadísticos de la Seguridad Social se contabiliza a un varón de entre 45 y 49 años de la provincia de Alicante que percibe una pensión de 3.225,01 euros al mes.

Esa pensión tan elevada casi 20 años antes de alcanzar la edad legal de jubilación solo puede explicarse por el hecho de que el hombre tenga una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez y que la Seguridad Social haya realizado una conversión para que ese caso especial se registre como pensión de jubilación.

Pensión media de 1.363,4 euros al mes

La citada cantidad de 3.225,01 euros mensuales es muy superior a la pensión media del sistema de la Seguridad Social, que se ha situado en enero de 2026 en 1.363,4 euros al mes. En esa media se incluyen las cuantías de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

"La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), se sitúa en 1.563,6 euros mensuales", aclaran desde la revista de la Seguridad Social.