Un sector con sueldos de hasta 4.000 euros fracasa en encontrar nuevos trabajadores por "una imagen anticuada"

Ganar un salario elevado es la aspiración de prácticamente la totalidad de la población. En el amplio terreno laboral, hay sectores que ofrecen sueldos más o menos sustanciosos. Concretamente, el sector industrial presenta estos atractivos, pero está resultando duro encontrar trabajadores cualificados.

España se lleva años enfrentando a un problema de déficit técnico. Las empresas del sector industrial presentan serias dificultades para conseguir a trabajadores cualificados. La situación es similar en Francia. En el país vecino, tal y como informa France3Regions, se ofrecen salarios de 1.900 euros para soldadores principiantes, un salario que puede aumentar hasta los 4.000 euros en caso de profesionales con años de experiencia en este campo.

Un sector con futuro con una imagen anticuada

"Es posible progresar profesionalmente; se puede pasar del puesto de operador o jefe de línea al de gerente", subraya la directora general del centro de formación UIMM Grand-Ouest (Unión de Industrias y Oficios Metalúrgicos), Lucie Fleury, en declaraciones en el citado medio.

Los programas de aprendizaje con los que cuenta la escuela, que van desde los certificados profesionales hasta los títulos de ingeniería, no logran cubrir las vacantes de las empresas industriales.

De acuerdo a Fleury, la falta de alumnos se debe a la "imagen anticuada" del sector: "Las familias transmiten a los jóvenes la idea del trabajo duro en las cadenas de producción, es un poco como Germinal. Pero hoy en día, hablamos de empleos de alta tecnología. Ya no trabajamos en una cadena de montaje: fabricamos, programamos robots y les hacemos mantenimiento", señala.

Sumado a ello, señalan que la imagen va acompañada de los estereotipos que rodean a este tipo de profesiones técnicas. Los estudiantes de los últimos cursos de bachillerato, que están a las puertas de una nueva etapa estudiantil, ven las formaciones profesionales una salida de segunda.

Por su parte, las carreras técnicas tampoco suelen ser del gusto del alumnado. De acuerdo al III Informe “Análisis de los estudios universitarios en Ingeniería”, elaborada a partir de los datos publicados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades publicados en octubre de 2025, el número de estudiantes matriculados en España titulaciones de ingeniería ha caído un 33% desde el periodo 2002-2003.