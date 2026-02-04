Alerta en Europa por el riesgo real de quedarse sin materias primas antes de 2030: "La situación es grave"

Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo ha hecho saltar las alarmas. El viejo continente podría quedar sin materias primas críticas antes de 2030 debido a su dependencia de un reducido número de países (entre los que destaca China).

Desde el Tribunal de Cuentas Europeo han alertado de que la Unión Europea (UE) tendrá "dificultades para garantizar el suministro de materias primas estratégicas de aquí a finales de la década".

Aunque Bruselas adoptó una normativa en el año 2024 para poner solución a ese problema, la realidad es que la UE no está logrando reducir la dependencia de las importaciones de un pequeño número de terceros países para satisfacer sus necesidades de materias primas críticas.

Keit Pentus-Rosimannus, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de la auditoría, ha alertado de que "sin materias primas críticas, no hay transición energética, ni competitividad, ni autonomía estratégica".

En ese sentido, Pentus-Rosimannus ha asegurado que subrayado que "la situación es grave, ya que hoy en día dependemos de un puñado de terceros países para el suministro de estas materias".

Cobre, litio, níquel, tierras raras…

Entre las materias primas estratégicas cuyo suministro no está garantizado en Europa se encuentran el cobre (indispensable para las instalaciones eléctricas); el litio y el níquel (necesarios para la producción de baterías) y las tierras raras (fundamentales para la fabricación de aerogeneradores marinos).

"La transición de la UE hacia las energías renovables depende en gran medida de equipos técnicos (...) que requieren materias primas críticas", han advertido al respecto desde el Tribunal de Cuentas Europeo.

La intención de la UE es garantizar a largo plazo el suministro de 26 minerales críticos basándose en el reciclaje de esas materias primas. Sin embargo, el informe del Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto de manifiesto que "las perspectivas no son alentadoras".

El motivo es que de esos 26 minerales identificados como necesarios, hay 7 que "presentan tasas de reciclaje comprendidas entre el 1% y el 5%". Además, según el Tribunal de Cuentas Europeo, "otros 10 no se reciclan en absoluto".

Proyectos de extracción poco desarrollados

La otra solución sería la extracción de esas materias primas estratégicas. Sin embargo, los proyectos al respecto están muy poco desarrollados y pueden tardar décadas en estar operativos.

Keit Pentus-Rosimannus ha lamentado que la ausencia de reciclaje y de extracción de minerales críticos "nos hace vulnerables y desacredita nuestro objetivo de ser una potencia geopolítica fuerte e independiente, sobre todo si alguno de nuestros socios comerciales decide instrumentalizar la dependencia".