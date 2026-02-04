Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Alerta en Europa por el riesgo real de quedarse sin materias primas antes de 2030: "La situación es grave"
Economía
Economía

Alerta en Europa por el riesgo real de quedarse sin materias primas antes de 2030: "La situación es grave"

"Sin materias primas críticas, no hay transición energética, ni competitividad, ni autonomía estratégica", han advertido desde el Tribunal de Cuentas Europeo.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
Bandera de la Unión Europea
Bandera de la Unión EuropeaElizabeth Fernández vía Getty Images

Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo ha hecho saltar las alarmas. El viejo continente podría quedar sin materias primas críticas antes de 2030 debido a su dependencia de un reducido número de países (entre los que destaca China).

Desde el Tribunal de Cuentas Europeo han alertado de que la Unión Europea (UE) tendrá "dificultades para garantizar el suministro de materias primas estratégicas de aquí a finales de la década".

Aunque Bruselas adoptó una normativa en el año 2024 para poner solución a ese problema, la realidad es que la UE no está logrando reducir la dependencia de las importaciones de un pequeño número de terceros países para satisfacer sus necesidades de materias primas críticas.

Keit Pentus-Rosimannus, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de la auditoría, ha alertado de que "sin materias primas críticas, no hay transición energética, ni competitividad, ni autonomía estratégica".

En ese sentido, Pentus-Rosimannus ha asegurado que subrayado que "la situación es grave, ya que hoy en día dependemos de un puñado de terceros países para el suministro de estas materias".

Cobre, litio, níquel, tierras raras…

Entre las materias primas estratégicas cuyo suministro no está garantizado en Europa se encuentran el cobre (indispensable para las instalaciones eléctricas); el litio y el níquel (necesarios para la producción de baterías) y las tierras raras (fundamentales para la fabricación de aerogeneradores marinos).

"La transición de la UE hacia las energías renovables depende en gran medida de equipos técnicos (...) que requieren materias primas críticas", han advertido al respecto desde el Tribunal de Cuentas Europeo.

La intención de la UE es garantizar a largo plazo el suministro de 26 minerales críticos basándose en el reciclaje de esas materias primas. Sin embargo, el informe del Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto de manifiesto que "las perspectivas no son alentadoras".

El motivo es que de esos 26 minerales identificados como necesarios, hay 7 que "presentan tasas de reciclaje comprendidas entre el 1% y el 5%". Además, según el Tribunal de Cuentas Europeo, "otros 10 no se reciclan en absoluto".

Proyectos de extracción poco desarrollados

La otra solución sería la extracción de esas materias primas estratégicas. Sin embargo, los proyectos al respecto están muy poco desarrollados y pueden tardar décadas en estar operativos.

Keit Pentus-Rosimannus ha lamentado que la ausencia de reciclaje y de extracción de minerales críticos "nos hace vulnerables y desacredita nuestro objetivo de ser una potencia geopolítica fuerte e independiente, sobre todo si alguno de nuestros socios comerciales decide instrumentalizar la dependencia".

Rafael Gómez
Rafael Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Economía