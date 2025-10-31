El 'boom' de la Maratón de Madrid en la Comunidad: un "enorme legado" social y deportivo que deja más de 30 millones de euros en la ciudad

La asociación MAPOMA (Agrupación Deportiva Maratón Popular de Madrid), organizadora de la Zúrich Rock & Roll running series Madrid -conocida históricamente como la Maratón Popular de Madrid desde 1978- ha publicado los datos referentes al impacto económico que la carrera multitudinaria madrileña tiene en la Comunidad de Madrid y en la ciudad.

Con un acto realizado en PRISA, MAPOMA ha comunicado el balance y los datos del estudio realizado por la Universidad Europa de Madrid sobre dicho impacto, encabezado por Jairo León-Quismondo, profesor titular e investigador de la UEM.

En el evento han estado presentes también el presidente de MAPOMA, Guillermo Jiménez, Héctor Coronel, director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y Mariano de Paco, consejero de de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Todos ellos han compartido algunas reflexiones respecto a una de las carreras que, en cuanto a dimensión popular y económica es considerada una de las más importantes de Europa.

Ambos dirigentes madrileños han destacado el increíble impacto positivo de la carrera en Madrid, que une "pasión, cultura, turismo y deporte", atrayendo consigo un enorme incentivo económico a la capital española. Asimismo, han puesto en valor la gran labor de MAPOMA como impulsor de esta carrera desde hace más de cuatro décadas.

Otro de los rostros novedosos en el acto fue el de Aloysio Araujo, nuevo director general de deportes de PRISA Media, que realizó una breve intervención en la que agradeció a MAPOMA la labor que llevan haciendo desde hace años y tendió la mano para que, durante su mandato al frente de esta nuevo puesto, tanto PRISA (y AS) como MAPOMA, continúen recorriendo este camino juntos.

Finalmente, el presidente de la asociación, Guillermo Jiménez, ha calificado el evento deportivo organizado anualmente en Madrid como un "enorme legado para la ciudad de Madrid y que deja un gran impacto económico" en numerosos negocios y sectores (tiendas de deporte, bares, restaurantes, hoteles...) que repercuten directamente en la salud económica madrileña.

Con el lema "No es una carrea más. Es Madrid", MAPOMA ha patrocinado la carrera que tendrá lugar e 26 de abril de 2026 y ha destacado la importancia del deporte y sus valores, que han hecho de la asociación una institución muy respetada y admirada en España. Más si cabe desde la creación de la Fundación MAPOMA en 2005, que cuenta con el apoyo de instituciones públicas, empresas privadas y profesionales del deporte.

Además, también colabora en numerosos proyectos de ayudas sociales a nivel nacional e internacional, como en el acto de este viernes, donde una vez más, han realizado una donación de 4.000 euros a Bomberos Unidos Sin Fronteras para que se continúen los procesos de potabilización del agua en el Amazonas, proyecto que sigue MAPOMA muy de cerca desde años y en el ha colaborado activamente desde entonces.

Un fin de semana que deja en Madrid 33 millones de euros

Entre los datos más destacados compartidos por Quismondo, destacan algunos que dan muestra del enorme impacto socioeconómico de la cita celebrada en Madrid cada año. Tras realizar un muestreo que incluyó a más de 2.400 encuestados, las conclusiones extraídas del estudio son muy interesantes.

En la Zúrich Rock & roll running series Madrid de 2025 participaron un total de 45.000 participantes, de los cuales más de la mitad no eran residentes en Madrid. Esto se traduce en que a todos los niveles, este evento tiene una enorme dimensión en el plano turístico, cultura y económico para la ciudad de Madrid, y que la catapulta y sitúa en el mapa como uno de los acontecimientos deportivos de mayor impacto social y deportivo del Viejo Continente.

Además, de los no residentes en Madrid, un gran porcentaje eran extranjeros, que en más del 60% de los casos llegaron a la capital madrileña para pernoctar mínimo una noche y llegaron acompañados de al menos dos personas, lo que, evidentemente, hace que el gasto económico se incremente notablemente durante el día de la carrera y los siguientes dos, tres y hasta cuatro días. De hecho, la media de noches que un extranjero pasa en Madrid durante estos días asciende a más de cuatro.

Prueba de que el turismo en la ciudad de Madrid repunta durante esos días se basa también en otra estadística muy esclarecedora: los extranjeros se gastan en esos días en torno a 572 euros de media, mientras que un español procedente de otra comunidad autónoma hace un desembolso de en torno a 215 € y un madrileño alrededor de 50 euros.

Cartel promocional de la Zurich Rock & Roll runnig series Madrid 2026 MAPOMA

En definitiva, el impacto positivo en la economía madrileña es muy considerable, ya que en base al estudio publicado, en la edición de 2025, la capital madrileña recibe unos ingresos en forma de valor añadido, de 33 millones de euros, lo que supone un incremento de cinco millones respecto a 2024; 70,8 millones si se suman los ingresos directos, indirectos e inducidos. Por su parte, el gasto de producción entre logística, los más de 700 puestos de trabajo del evento y demás gastos derivados de la organización, ascendió hasta los 3,2 millones de euros.

En lo que respecta a los datos meramente deportivos, el estudio revela que de los 45.000 corredores, en la edición de 2025, más de la mitad, 23.000, optaron por realizar la media maratón, mientras que 13.000 decidieron correr la maratón completa (42 km) y 9.000 personas prefirieron correr los 10km.