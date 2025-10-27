El Ibex alcanza máximos históricos, bate el récord de 2007 y roza los 16.000 puntos

El Ibex 35 ha comenzado la última semana de octubre de 2025 batiendo un récord que data de 2007 al rozar la barrera de los 16.000 puntos al inicio de este lunes. Con una subida del 0,4% al inicio de la jornada, la bolsa se ha ubicado por encima de los 15.944 puntos, lo que supone un nuevo máximo histórico, algo que no se lograba desde el 8 de noviembre de 2007.

Esta mejoría sustancial en la bolsa española ha coincidido con la mejoría en el marco internacional, ya que tal y como afirmó el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, afirmó que las negociaciones con China están muy bien encaminadas, hasta el punto de cerrar un "acuerdo marco" para evitar la imposición de los aranceles adicionales del 100% anunciados por Trump.

La subida del 0,53% ha permitido que el Ibex alcanzara a las 11:25 de este lunes los 15.945,78 puntos, y aunque hace 18 años se llegó a superar la barrera de los 16.000, esta subida fue sucedida de una caída acentuada, que provocó que el cierre fuera sustancialmente menor.

Así, tras casi dos décadas, el Ibex 35 consigue revalidar su máximo histórico, en lo que ha supuesta una larga travesía por el desierto para el índice de referencia bursátil de las empresas españolas. Las principales subidas del Ibex han sido las de Indra y BBVA con un +1,3%, mientras que las caídas más acentuadas las han protagonizado Rovi y Redeia, con un 0,54%.

Respecto al resto de bolsas europeas, como la de París o Londres, estas han caído un 0,11% y 0,01% respectivamente, mientras que Milán y Frankfurt subían 0,53% y un 0,13%, también respectivamente.

Por su parte, el barril de crudo Brent, referencia en Europa, descendía un 0,02% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 65,21 dólares al tiempo que subía hasta los 61,54 dólares en la West Texas Intermediate (WTI) de EEUU.