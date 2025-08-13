El IBEX 35 rompe el techo de los 15.000 puntos y alcanza máximos de 2007

Vista de la bolsa de Madrid, con las pantallas del Ibex 35, en una imagen de abril pasado.

El principal índice bursátil español, el IBEX 35, ha subido un 1,08% en la sesión de este miércoles, logrando así romper el techo de los 15.000 y alcanzar unos máximos que no marcaba desde el 28 de diciembre de 2007.

Con la revalorización de este miércoles, el selectivo español encadena ocho sesiones consecutivas en verde, lo que supone la mayor racha alcista desde el mes de mayo. Las ganancias anuales del IBEX 35 se cifran ya en el 29,54%.