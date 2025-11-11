En Francia sitúan en el mapa la localidad española donde comprar y rellenar gasolina es más barato

La tendencia económica general con sueldos estancados y un coste de la vida cada vez más alto provoca que se busque formas de ahorrar hasta en los lugares más insospechados. En Francia, por ejemplo, han puesta la mira en una ciudad española que, según aseguran, "ofrece precios más económicos para ir de compras que Andorra".

Así lo ha publicado el medio La République des Pyrénées, que ha destacado que en la frontera con el departamento francés de los Pirineos Atlánticos una localidad española se ha convertido en el nuevo destino para comprar más barato, tanto en gasolineras como en supermercados.

El medio francés ha hecho referencia así a Irún, una ciudad y municipio ubicado en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco. "Ofrece precios de combustible significativamente más bajos en gasolineras y supermercados que en la Francia continental. Muchos residentes de Hendaya, San Juan de Luz y Bayona cruzan la frontera con frecuencia para ahorrar dinero", han asegurado.

Así, han continuado señalando que en la estación de servicio Alcampo de Irún, el diésel cuesta 1,299 euros por litro, frente a los 1,58 euros en Francia. Mientras, la gasolina SP95 se vende casi un 20% más barata que en las gasolineras francesas, donde está a 1,339 euros. De esta forma, al llenar un depósito de 50 litros la diferencia asciende hasta los siete euros.

Esta diferencia de precios se aprecia también en los supermercados, según han agregado. La cesta de la compra en España cuesta de media un 13% menos que en Francia, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Esto supone que una familia podría ahorra una media de entre 20 y 30 euros cada semana. Lo que asciende a 100 euros cada mes. Una diferencia notable para muchos hogares que tienen que hacer malabares para ahorrar y llegar así a final de mes.

El medio ha apuntado que los comerciantes locales están aprovechando esta ventaja, y ha nombrado directamente a Mercadona y Alcampo, ambos con tiendas en el mismo complejo a las afueras de Hendaya. Esto, según han remarcado, "facilita la captación de familias francesas".