Examina el apartamento de su tía fallecida y sale casi sin querer con una reliquia histórica que le quitan de las manos

Rokas Andriekus, especialista en informática y residente en Lituania, realizó un descubrimiento en el apartamento de una tía fallecida y, tras examinar su valor, ha acabado en el Museo de Kretinga debido a su importancia histórica. Cómo llegó al apartamento de la mujer sigue siendo un misterio para su sobrino.

El objeto hallado es un sello auténtico del tesoro de circulación de las propiedades del conde Juozapas Tiškevičius. El atributo de oficina, encontrado en excelente estado, servía para aprobar los documentos de caja de todas las propiedades del conde, según ha informado el medio Delfi.

Andriekus ha contado a este medio que nunca tuvo la menor sospecha de que el sello pudiera ser una pieza valiosa. Pero esto comenzó a cambiar cuando un coleccionista, que vio accidentalmente el sello y lo examinó con atención, quiso comprarlo. Tras esto, su propietario comenzó a estudiar las inscripciones con más atención, reconoció el escudo de armas de la familia Tiškevičiai y se puso en contacto con el Museo Kretinga.

El hombre sólo puede especular sobre cómo este objeto acabó en casa de su tía. Su pariente fallecido trabajaba en el departamento de finanzas del municipio de Palanga durante el período de entreguerras y era amiga de su gerente. Es posible que algunos acontecimientos uniera a los financieros con las personas que administraban el patrimonio de los condes Tiškevičius. Sin embargo, su tía nunca mostró este sello ni habló de él a su familia.

Ahora, el sello se exhibe en el Museo Kretinga. El subdirector del museo y conservador jefe de las colecciones, Tadas Šaulys, explica que hasta ahora no se han encontrado documentos sellados con este sello en los archivos de la finca Tiškevičiai. Sin embargo, según él, la colección de Tiškevičiai era muy pequeña hace apenas una década, y recientemente, uno tras otro, los atributos de la familia condal y de la vida cotidiana de la finca han ido regresando al palacio, el actual museo.

¿Qué ocurre si encuentras un tesoro perdido en España?

Encontrar un tesoro oculto es uno de esos sueños que muchos han tenido desde pequeños. Sin embargo, en la vida real, este hallazgo no se rige por las normas de las películas, sino por un complejo marco legal que establece qué hacer y a quién pertenece.

El artículo 352 del Código Civil define el tesoro oculto como “el depósito ignorado de dinero, joyas u otros objetos preciosos cuya legítima pertenencia no sea conocida o sea imposible conocer a los sucesores del dueño originario”. Este concepto, que tiene su origen en el Derecho romano, distingue entre un auténtico tesoro y simples objetos perdidos o abandonados.

Por tanto, si el propietario del lugar donde se halla el tesoro es conocido (por ejemplo, una familia noble o un particular), el descubrimiento no se considera un tesoro en sentido legal. En ese caso, el hallazgo pertenece íntegramente al dueño del terreno o del inmueble.

A quién pertenece el tesoro encontrado

Según los artículos 351 y 614 del Código Civil, la propiedad del tesoro se reparte entre el propietario del terreno donde aparece y la persona que lo descubre fortuitamente, correspondiendo a cada uno la mitad del valor. Si el hallazgo se produce en una propiedad estatal o pública, la titularidad corresponde al Estado o a la administración autonómica competente, pero el descubridor mantiene su derecho a la mitad.

La ley también prevé un caso especial: si quien realiza el hallazgo es, a la vez, el propietario del terreno, entonces tendrá derecho a conservar el tesoro en su totalidad.

Qué ocurre si el hallazgo tiene valor histórico o cultural

Cuando el objeto encontrado puede formar parte del Patrimonio Histórico Español, se aplican las disposiciones de la Ley 16/1985, de 25 de junio, que protege los bienes de interés histórico, artístico o científico. En estos casos, el Estado tiene la potestad de adquirir el tesoro tras una tasación legal, con el fin de preservar su valor cultural.

Además, la ley establece la figura del hallazgo casual, que obliga a quien encuentre un objeto de valor histórico a notificarlo de inmediato a las autoridades, como la Policía Nacional o la Guardia Civil. No hacerlo, o intentar quedarse con los objetos, puede suponer multas elevadas o incluso un delito penal.

Posibles consecuencias penales

Si una persona encuentra un tesoro y decide ocultarlo o quedarse con todo, estaría cometiendo un delito de apropiación indebida, tipificado en el Código Penal español. En términos jurídicos, se considera que el hallazgo genera una situación de condominio: tanto el descubridor como el propietario del lugar comparten la titularidad.