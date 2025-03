Un policía revela si los agentes se pueden quitar las multas entre ellos

El entrevistador @mowlihawk_ ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok entrevistando a un policía y preguntándole si es verdad o no que los agentes se pueden quitar las multas entre ellos.

"Si un policía va con su coche en particular un día normal, le salta el radar y le llega la multa, ¿hay manera de quitarte la multa o eso no hay nariz?", le ha preguntado el entrevistador directamente al agente.

"Te la comes, esa no hay manera... Mira yo he pagado multas de la Policía local porque me ha quitado el coche, pero luego he tenido amigas que me han dicho que las multas las han quitado", ha confesado el policía.

"¿Cómo, cómo?", ha preguntado el entrevistador, sin haber entendido del todo la respuesta del agente, a lo que este ha respondido: "Cuenta más a veces tener dos tetas que tener una placa".

"Hoy en día todo está informatizado, una vez que la denuncia entra en el sistema automático no hay manera de quitarla. Otra cosa es que no llegue a entrar en el sistema", ha apuntado un usuario.

"Yo conozco gente a la que le han quitado multas conocidos suyos que son guardia civiles o policías"; "Mi vecino lo es y aparca su coche en amarilla o en pasos de peatones porque si se la ponen, luego se la quita", han asegurado otros.