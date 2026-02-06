Mercadona ofrece hasta 879 euros al mes por contratos de dos días en su campaña de verano

La cadena de supermercados Mercadona ha puesto en marcha en su portal de empleo las primeras contrataciones para su campaña de verano 2026. Existen vacantes en múltiples provincias españolas.

Las personas interesadas pueden inscribirse en las ofertas directamente a través del portal de empleo. En cada uno de los puestos ofertados se detallan las condiciones: funciones, salario y horario.

Existen tanto contratos a jornada completa como contratos a jornada parcial, lo que permite la entrada en la empresa a personas que quieran compaginar el empleo con estudios u otras labores.

En ese sentido, cabe destacar que hay contratos de 15 horas semanales (equivalente a dos días trabajando 7,5 horas) en los que se ofrece un salario base de 650 euros mensuales, una cifra que puede aumentar de manera progresiva hasta los 879 euros al mes.

¿Cómo funciona el portal de empleo de Mercadona?

El nuevo portal de empleo de Mercadona, lanzado el pasado mes de julio, busca facilitar la tarea de postularse para las ofertas de empleo de la compañía. A diferencia del portal de empleo anterior, ahora cada candidato guarda su perfil, por lo que ha dejado de ser necesario repetir los datos al inscribirse en cada una de las ofertas.

"Ahora, cualquier persona interesada en trabajar en Mercadona puede crear un perfil único que se mantiene activo en la plataforma. Con su currículum, conectando con LinkedIn o rellenando sus datos manualmente, pueden inscribirse e indicar sus preferencias por jornada, tipo de contrato, ubicación o área de interés (Tienda, Bloque Logístico, Mercadona Online, Mercadona IT u Oficinas)", explican desde Mercadona.

De hecho la compañía asegura que, gracias al funcionamiento del nuevo portal de empleo, no es necesario apuntarse a una vacante específica para poder recibir una oferta de trabajo en la cadena de supermercados.

La nueva herramienta "permite a la empresa tener en el radar todos los perfiles, identificar oportunidades y contactar proactivamente con los candidatos que encajen con alguna vacante, se hayan inscrito o no previamente en alguna oferta activa", resaltan al respecto desde Mercadona.