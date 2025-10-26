Mariano, español que trabaja en los Alpes suizos de lavaplatos: 2.664,89 euros al mes, no paga alquiler y dos comidas diarias incluidas

Mientras en España un lavaplatos cobra de media unos 1.200 euros al mes, Mariano ha encontrado en Suiza un empleo con el doble de salario y mejores condiciones. Trabaja en un restaurante de los Alpes y recibe 2.664,89 euros mensuales, además de alojamiento y manutención incluidos. “Aquí el esfuerzo se paga mejor”, resume.

La empresa le descuenta 350 francos suizos (unos 377 euros) por la habitación donde vive, un coste simbólico comparado con los precios del país. En ciudades como Zúrich o Ginebra, un piso de una habitación puede superar fácilmente los 2.000 euros al mes. Por eso, en sectores como la hostelería o el turismo, es habitual que los empleadores ofrezcan alojamiento al personal extranjero.

A las ventajas económicas se suman las dos comidas diarias incluidas: almuerzo y cena, además de cafés y tentempiés. Solo los días en que el restaurante cierra, una jornada y media por semana, debe buscar su propia comida. Su jornada laboral le deja dos días y medio libres, algo poco común en este tipo de empleos.

No todo es ganancia. En Suiza, cada trabajador debe pagar la caja médica, un seguro sanitario obligatorio. En el caso de Mariano, el coste asciende a unos 250 francos mensuales (268 euros), lo que reduce su sueldo neto a unos 2.395 euros. Aun así, el balance sigue siendo muy superior al que obtendría en España por el mismo trabajo.

El coste de vida suizo es alto, pero la oferta de alojamiento y manutención incluida compensa. Muchas empresas recurren a este modelo para atraer mano de obra extranjera en zonas rurales o turísticas, donde la falta de personal es habitual. Las habitaciones suelen ser sencillas, a veces compartidas, pero suficientes para cubrir las necesidades básicas.

Conseguir un empleo como lavaplatos en Suiza no es complicado, sobre todo para ciudadanos de la Unión Europea. No se exige experiencia previa y basta con tener un permiso de trabajo y cierta disposición para adaptarse a la disciplina laboral suiza. Saber algo de alemán, francés o italiano facilita la integración, aunque no es obligatorio.

Mariano representa a una generación de trabajadores que, ante los sueldos precarios en España, busca oportunidades fuera. En su caso, ha encontrado en los Alpes suizos un modo de vida más estable y un reconocimiento económico que, asegura, “en casa sería impensable”.