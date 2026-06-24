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Garamendi optará a un tercer mandato al frente de la CEOE

Lleva en el cargo desde 2018

Redacción HuffPost
Agencias
Garamendi, presidente de la patronal
Antonio Garamendi, presidente de la patronalEuropa Press via Getty Images

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado este miércoles que se presentará a la reelección para un tercer mandato al frente de esta patronal empresarial, un cargo que ocupa desde 2018, cuando ganó unas elecciones a las que llegó como único candidato.

Así lo ha avanzado en la tercera jornada del seminario de la APIE, un día después de que se conociera que había decidido arrancar el proceso de cara a las próximas elecciones con una convocatoria del comité ejecutivo y la junta directiva de la patronal el próximo 1 de julio.

Inicialmente, las elecciones a la presidencia de la CEOE estaban previstas para noviembre, aunque esta convocatoria podría adelantar tal fecha a septiembre u octubre.

Redacción HuffPost
Agencias
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