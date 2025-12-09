La patronal baja las expectativas de los sindicatos al proponer una subida del salario mínimo del 1,5% para 2026

La patronal baja las expectativas de los sindicatos. Las patronales CEOE y Cepyme han acordado proponer al Gobierno una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 1,5 % para 2026, hasta los 16.824 euros brutos anuales, y no exentos de tributación al IRPF (1.202 euros brutos al mes, en 14 mensualidades). Los sindicatos han pedido al Gobierno incrementar el SMI un 7,5%.

Según han defendido los empresarios a través de un comunicado, esta subida está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año y de acuerdo con los objetivos de la Directiva Europea de Salarios Mínimos a la hora de fijar el SMI: fomento de la negociación colectiva, lograr un nivel digno de vida, reducir la pobreza de los ocupados, fomentar la cohesión social y la convergencia social al alza y reducir la brecha salarial de género.

"Para respetar la negociación colectiva, condicionamos esta subida del 1,5% al cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores", han señalado desde las patronales CEOE y Cepyme, en un informe recogido por la agencia de noticias Europa Press.

Frente a esta propuesta de los empresarios, hace unas semanas los sindicatos CCOO y UGT plantearon un incremento de esta renta mínima del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes por catorce pagas, con tributación obligada en el IRPF.

Así, tanto los empresarios como sindicatos han defendido ya sus propuestas antes de que el comité de expertos que asesora al Gobierno en materia de SMI haga la suya. El Ministerio de Trabajo le encomendó a este grupo que planteara dos subidas para el SMI de 2026, una con tributación en el IRPF y otra sin ella.

La CEOE defiende que el SMI supera el 60% del salario medio

Entre las consideraciones y razones que han llevado a los empresarios a adoptar esta propuesta de subida del 1,5%, la patronal destaca que, según los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA), el SMI ya habría superado el 60% del salario medio neto que utiliza el Ministerio de Trabajo como criterio para su determinación.

De este modo, CEOE y Cepyme han defendido tomar como referencia la EPA porque la Encuesta de Estructura Salarial (EES), que sirve de base a la hora de extraer el salario medio para el grupo de expertos que asesora a Trabajo, no contempla los salarios de la agricultura, ganadería, pesca o el servicio doméstico, entre otros, lo que genera "una distorsión al alza".

"Precisamente estos sectores son intensivos en mano de obra y concentran gran parte del SMI, con lo que el salario medio resultante de la Encuesta de Estructura Salarial es superior al dato real y el SMI resultante, sobredimensionado", han explicado las organizaciones que dirigen Antonio Garamendi y Ángela de Miguel.

En cambio, los empresarios han indicado que la EPA sí tiene en cuenta los salarios en estos sectores, con lo que constituye una estadística "más válida y ajustada" para poder realizar estos cálculos. Además, los datos EPA son más actualizados, el último de 2024, en tanto que la última EES se refiere a resultados de 2023.

En cifras, el SMI, tomando los datos EPA como referencia para 2025, sería de 15.760 euros brutos anuales, esto es 816 euros menos al año frente a los 16.576 euros brutos aprobados para este año. "Dicho de otro modo, el SMI sería en estos momentos un 4,9% superior a lo que realmente corresponde", ha advertido la patronal.