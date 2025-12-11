El comité de expertos propone subir el salario mínimo en hasta 56 euros más para 2026

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en segundo plano; y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; en una imagen de archivo.

Hace unos días, las patronales de la CEOE y Cepyme se adelantaban en el debate y ponía sobre la mesa la que sería su propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el próximo 2026. También una suerte de respuesta a la propuesta de los sindicatos mayoritarios que defienden una subida del 7,5%. Como ha venido ocurriendo con cada cifra planteada, los empresarios han dado números sensiblemente inferiores y creen que basta con un 1,5%.

Pero más allá de los agentes sociales, la otra gran pata del diálogo social ha mostrado sus cartas. En realidad, las cartas que el comité de expertos designado por el Ministerio de Trabajo reparte cada ejercicio. El equipo de especialistas ya tiene su hoja de ruta para subir el salario mínimo en este inminente próximo año y se encuentra en un término medio a la propuesta de sindicatos y patronal.

Según ha adelantado El País este jueves y ha confirmado la Agencia EFE, el comité de expertos propone que se suba el salario mínimo en España hasta en 56 euros más, un 3,1% o un 4,7%. En este caso, no se trata de dos horquillas sino de dos propuestas de subida distintas, puesto que el departamento dirigido por la ministra Yolanda Díaz le habían encargado dos cálculos distintos: el primero de 3,1% con la exención de que el tramo de IRPF más bajo siga exento de tributación y el otro del 4,7% en el que comience a contar para ese impuesto.

El objetivo era contar con todos los datos analizados y diferenciados ante la posibilidad de que se repita el choque que se produjo en el seno del Gobierno de coalición, entre Trabajo y Hacienda, al defender desde la cartera de María Jesús Montero que debía comenzar a tributar. Una cuestión que se saldó a favor de la postura del ala de Sumar en el Ejecutivo y el salario mínimo subió un 4,4% en 2025 con la exención de tributación.

¿Cuánto cobraría de salario mínimo con cada propuesta?

Lo primero a tener en cuenta es que el salario mínimo se encuentra en la actualidad en 1.184 euros brutos al mes, lo que se traduce en 16.576 euros brutos anuales en 14 pagas. Teniendo eso en cuenta, y si una persona cobra el salario mínimo, con la propuesta del comité de expertos, podría experimentar una subida mensual de hasta 54 euros si se optase por el segundo de los escenarios -ojo, ya habría que tributar-. Con la primera, esa subida sería de 37 euros.

En definitiva, esto es lo que cobraría una persona que ingresase el salario mínimo con cada una de las propuestas que ahora mismo están sobre la mesa y deberán ser debatidas en la mesa de negociación: