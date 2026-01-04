Tenía 330 millones en el bolsillo y los gastó en viajes: el joven que cobró las famosas pizzas en bitcoin y perdió una oportunidad de oro

¿Te imaginas cobrar 100.000 bitcoins por entregar un par de pizzas? Actualmente, parece un escenario muy improbable dado al alto valor que goza dicha moneda. Sin embargo, en el 2019 un joven estadounidense recibió esa cantidad monetaria por enviarle dos pizzas extragrandes al coleccionista de criptomonedas, laszlo Hanyezc., así lo publica el medio británico, The Sun.

“Pagaré 10.000 Bitcoins por un par de pizzas... quizás dos grandes para tener algunas sobrantes para el día siguiente. Si estás interesado, házmelo saber y podremos llegar a un acuerdo”, publicó en el 2010 Hanyezc por medio de un foro en línea especializado en criptomonedas, denominado Bitcointalk.

Arrepentido pero orgulloso

Jeremy Sturdivant, un joven de 19 años en ese entonces, aceptó la propuesta de Laszlo, y tuvo en su poder los 100.000 bitcoins, los cuales tenían un valor de 30 libras esterlinas, nada fuera de lo común. Sorprendentemente, esa misma cantidad de criptomonedas en la actualidad valen nada y nada menos alrededor de 330 mil millones de libras esterlinas.

Sturdivant se gastó el dinero viajando con su novia y acepta estar arrepentido pero orgulloso al mismo tiempo. "Si lo hubiera tratado como una inversión, podría haberlo conservado un poco más de tiempo", en ese entonces simplemente las criptomonedas le estaban "facilitando una compra, explica Jeremy.

“Si bien no puedo asumir ninguna responsabilidad por el éxito de Bitcoin, estoy orgulloso de haber participado en algo que pasó de ser un proyecto conceptual interesante a un fenómeno global tan rápidamente”, complementa Sturdivant.

laszlo también habla respecto a dicha compra de la famosa pizza hace varios años, al igual que Jeremy se muestra orgulloso de haber estado involucrado en la industria de las criptomonedas. "No me arrepiento. Creo que es fantástico haber podido formar parte de la historia temprana de Bitcoin de esa manera", declara el hombre

Es importante recalcar que Hanyezc, quien es natal de Florida, Estados Unidos, fue uno de los primeros en contribuir al software de Bitcoin cuando este tenía apenas un año de existencia.