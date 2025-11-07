José Portillo, agricultor de toda la vida: "Con las placas solares me pagan 1.900 euros por hectárea, haciéndolo solo me llevaba 100 euros"

La agricultura andaluza vive una transformación silenciosa, pero profunda. En municipios como Carmona (Sevilla), uno de los más extensos y fértiles del país, cada vez son más los agricultores que están dejando atrás el campo para alquilar sus tierras a empresas de energía solar. El motivo es simple: la tierra ya no da para vivir, y las placas solares ofrecen ingresos fijos muy superiores a los que deja una cosecha.

En la localidad hay actualmente en marcha cerca de 28 proyectos fotovoltaicos que han reducido hasta un 30% la superficie cultivada, informa la Revista Jara y Sedal. La subida constante del precio de la luz y los bajos precios del grano han empujado a muchos agricultores a buscar alternativas.

Y, esta vez, la alternativa no pasa por un nuevo cultivo, sino por un nuevo negocio: alquilar la finca a una empresa fotovoltaica. En apenas un año, más de 200.000 familias colocaron placas solares en sus viviendas, y en el campo, la fiebre avanza con paso firme. Nadie quiere quedarse atrás.

Uno de los protagonistas de este cambio es José Portillo, agricultor de toda la vida. Durante décadas, trabajó su tierra con la esperanza de obtener una rentabilidad que nunca llegaba. Hoy, su historia simboliza la nueva era rural: "Antes me llevaba 100 euros por hectárea durante la cosecha, ahora me pagan 1.900 euros", cuenta.

El salto de ingresos le ha cambiado la vida: "Ese dinero me va a venir de maravilla para viajar y hacer cosas que nunca he podido". Habla sin rodeos, con la serenidad de quien ha pasado años pendiente del cielo y del mercado, y que ahora ve el futuro con más claridad que nunca.

Entre la tradición y el futuro

No todos en Carmona lo celebran igual. En los bares, entre café y tertulia, el tema se repite. Algunos vecinos aplauden la oportunidad que ofrece la energía solar, mientras otros sienten que el pueblo pierde su identidad.

"Ha habido un revuelo grande porque de toda la vida la gente ha estado cultivando sus tierras y ahora te vienen dándote un dinero por estar…", comenta un vecino, resignado. Reconoce que la superficie cultivada ha caído entre un 20% y un 30%, y teme que el paisaje agrícola acabe por desaparecer.

El cambio no es solo cultural. También tiene un impacto económico y social. Menos hectáreas cultivadas significan menos trabajo para los jornaleros, menos actividad en cooperativas y un riesgo mayor de despoblación. Lo que para unos es una oportunidad de estabilidad, para otros es la pérdida de un modo de vida que ha definido a generaciones enteras.

La apuesta por lo renovable

Una opción que nace entre esta polémica es la fusión. La dependencia de energías no renovables ha representado durante años un desafío económico para el campo. Los altos costes de la energía tradicional y su impacto ambiental subrayan la necesidad de apostar por fuentes limpias.

En 2023, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizó 60.064 explotaciones con equipos de producción de energía renovable, la mayoría paneles solares. Esto supone el 7,7% del total de explotaciones agrícolas, cifra que se eleva al 14,9% entre las de mayor tamaño (más de 100 hectáreas).

Una de las fórmulas más prometedoras es la agrovoltaica, que combina el uso agrícola y energético de un mismo terreno. En este sistema, los paneles se instalan elevados sobre el suelo, lo que permite seguir cultivando o criando animales debajo. Además, proporcionan sombra, algo que puede beneficiar a cultivos sensibles al calor excesivo, reduciendo la evaporación del agua y mejorando la productividad en zonas áridas.